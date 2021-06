E Porque Hoje é Sexta

Há coisas que nunca mais ficaram em condições depois do vírus aparecer. A Rússia apareceu na CM de Lisboa, e ninguém sabe falar russo, tão pouco; depois o Homem Aranha foi pedir a benção ao Papa. Há coisas em que nunca se pensaria nisto. Portanto, não é só em Portugal que a realidade está estranha, no mundo acontecem coisas do arco da velha. Vejam lá que o preço dos combustíveis está pelo valor do ouro e ninguém se queixa, é ou não é vírus?

Agora fora de brincadeiras, temos hoje uma mão-cheia de nada com coisa nenhuma, mas tudo fresquinho, pescado esta manhã no rio seco. Bom fim de semana e protejam-se. Força Portugal. Não vão nada a Sevilha, fiquem a ver na TV.



Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.

ANEDOTAS COM HUMOR

Um aluno de Direito a fazer um exame oral:

-O que é uma fraude?

Responde o aluno:

-É o que o Sr. Professor está a fazer.

O professor muito indignado:

-Ora essa, explique-se…

Diz o aluno:

-Segundo o Código Penal comete fraude todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para o prejudicar!

Um criador de galinhas vai ao bar local, senta-se ao lado de uma mulher e pede uma taça de champanhe. A mulher comenta:

– Que coincidência! Eu também pedi uma taça de champanhe.

– Hoje é um dia especial para mim – diz o agricultor – Estou a festejar.

– Hoje é um dia especial para mim também! – diz a mulher – Eu também estou a festejar.

– Que coincidência! – diz o agricultor.

Quando ‘batem’ as taças ele pergunta:

– O que é que a senhora está a celebrar?

– Eu e meu marido há uns tempos que andamos a tentar ter um filho e hoje o meu ginecologista disse-me que estou grávida.

– Que coincidência! – diz o homem – Sou criador de galinhas e durante muitos anos as minhas galinhas não eram férteis. Mas consegui! Elas hoje começaram a pôr ovos férteis.

– Isso é ótimo – diz a mulher – Como é que conseguiu que as suas galinhas ficassem férteis?

– Usei um galo diferente – diz ele…

A mulher sorri, brinda novamente e diz:

– Que coincidência!!!… … …

Um rabi, um pastor e um padre estavam a jogar Poker quando a policia faz uma rusga. O chefe da polícia dirige-se ao padre e pergunta:

– Padre Murphy, estava a jogar?

Revirando os olhos para o céu, o padre diz baixinho:

– Senhor perdoe-me pelo que estou prestes a fazer.

Depois, vira-se para o polícia e diz:

– Não senhor guarda, eu não estava a jogar.

O polícia, confiando na palavra do padre, acreditou no que ele disse. Depois pergunta ao pastor:

– Pastor Johnson, estava a jogar?

De novo, depois de olhar para o céu, o pastor responde:

– Não senhor guarda, não estava a jogar.

O policia não duvidou do que o pastor disse. Virando-se para o rabi, o policia pergunta de novo:

– Rabi Goldstein, você estava a jogar?

Encolhendo os ombros, o rabi responde:

– Com quem?

Num escritório de advogados, diz um cliente:

– Quanto é que o doutor leva por três perguntinhas?

Responde o advogado:

– Cerca de trezentos euros…

Espantado pergunta o cliente:

– É um bocado caro, não?

E responde o advogado:

– Sem dúvida! E qual é a terceira pergunta?

Vídeos

Vamos começar com muito gás, mas mesmo muito… até de mais, se calhar!

Para verem como a coisa está animada, vejam estes ilustres cidadãos

Não tentem isto em casa, não vão conseguir, mesmo que tentem!

Sabem aquela cena “para mais tarde recordar, tarammm”

Pivô na Zâmbia aproveita as notícias para pedir ao patrão que lhe pague o salário em atraso

Vejam como se faz um bloco de apartamentos em pouco mais de um dia na China

No tempo em que a Covid não existia… mas o mundo era feliz sem saber

WOW… deve ter sido uma aflição para esta condutora

Imagens incríveis em 4K… para quem não tem vertigens

Sabem aquele povo que tira a carta de condução por videoconferência? Este é um caso

Maluca entrou numa loja da Apple em Hong Kong e desatou a destruir tudo

Teste da marinha dos EUA provocou um sismo de magnitude 3.9

Total idiotas… mas chapados

Mesmo à patrão!

Tesla Model S Plaid arrasa o McLaren P1

Esta é a sua dose diária de internet

Depois os cães mordem… pois mordem!

Neste dia a morte estava de folga!

Coisas de malta que passou muito tempo confinada

Não há hipótese, o Cristiano é uma máquina única

