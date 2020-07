E Porque Hoje é Sexta

Um advogado todo ‘da linha de Cascais’, vai caçar patos para o Alentejo.

Dá um tiro, acerta num pato, mas o bicho cai dentro da propriedade do Domingos Patinho …

Enquanto o advogado saltava a vedação, o Domingos chega no tractor e pergunta-lhe o que estava ele a fazer.

O advogado respondeu:

– Acabei de matar um pato, mas ele caiu na sua terra, e agora vou buscá-lo.

o Domingos responde:

– Esta propriedade é privada, por isso não pode entrar.

O advogado, indignado:

– Eu sou um dos melhores advogados de Portugal!

Se não me deixa ir buscar o pato eu processo-o e fico-lhe com tudo o que tem!

O Domingos sorriu e disse:

– O senhor não sabe como é que funcionam as coisas no Alentejo!

Nós aqui temos o Código Napoleónico!

Nós resolvemos estas pequenas zangas com a Regra Alentejana dos Três Pontapés.

Primeiro eu dou-lhe três pontapés;

depois você dá-me três pontapés;

e assim consecutivamente até um de nós desistir!

O advogado já se estava a sentir violento há um bocado, olhou para o velho Domingos e pensou que era fácil dar-lhe uma carga de porrada.

Por isso, aceitou resolver as coisas segundo o costume local.

O Domingos , muito lentamente, saiu do tractor e caminhou até perto do advogado.

O primeiro pontapé, dado com uma galocha bem pesada, acertou directamente nas bolas do advogado, que caiu de joelhos e vomitou.

O segundo pontapé quase arrancou o nariz do advogado.

Quando o advogado caiu de cara, com as dores, o Domingos apontou o terceiro pontapé aos rins, o que fez com que o outro quase desistisse.

Contudo, o coração negro e vingativo do advogado falou mais forte.

Ele não desistiu, levantou-se, todo ensanguentado, e disse:

– Bora, velhote! Agora é a minha vez!

O lavrador sorriu e disse:

– Nah! Eu desisto! Leve lá o pato