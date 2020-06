E Porque Hoje é Sexta

A Maria pediu ao seu marido Tonio para ir comprar cigarros. Então ele vai até à loja, mas esta já está fechada. Então vai ate ao bar para comprar cigarros da maquina automática. No bar ele vê a Sabrina uma jovem deslumbrante e começam a falar, conversa puxa conversa, uma bebida atrás da outra e acabam no apartamento dela, depois de se divertirem um pouco ele apercebe se que são 4h da manhã e diz:

-Oh não! A minha mulher vai-me matar! Por acaso não tens pó de talco?

Ela dá-lhe um frasco de pó de talco, que ele espalha e esfrega-o nas mãos e depois vai para casa. Ao chegar a casa a mulher está à porta com cara de poucos amigos.

– Onde raio estiveste?

– Bem querida, foi assim: eu fui à loja, mas esta já se encontrava encerrada, então fui ao bar para usar a máquina automática, entretanto, conheci lá a vizinha da esquina uma rapariga 5estrelas e depois de falarmos um pouco e bebermos uns copitos fui prá casa dela para fazermos amor……

-Ah sim? Deixa-me ver as tuas mãos?

Ele mostra-lhe as mãos cobertas com pó de talco e ela responde-lhe:

– Mentiroso! Aldrabão! Tu foste mas foi jogar Bowling outra vez!!!!