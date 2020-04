E Porque Hoje é Sexta

Um médico pediu uma amostra de esperma de um homem de 85 anos como parte do seu “check-up” de saúde anual; para tal deu-lhe um pequeno frasco e disse-lhe:

– Leve este frasco e deve trazê-lo amanhã, com uma amostra de esperma.

No dia seguinte, o homem regressa ao consultório do doutor e entrega-lhe o frasco. Estava vazio e limpo como no dia anterior.

O médico pergunta o que é que aconteceu e o homem explica

– Primeiro tentei realizar a tarefa com a mão direita e nada.

– Então tentei com a mão esquerda e ainda nada.

– Então pedi a ajuda da minha esposa

– Ela tentou com a mão direita, depois com a mão esquerda e ainda nada.

– Ela disse, “já sei como”. Então tentou com a boca, primeiro com os dentes presentes, depois sem dentes e ainda nada.

– Veio a minha sogra (105 aninhos) e disse, ?será que eu vou ter que lhes ensinar??

Tentou um bom tempo em posições diferentes e cada vez mais bizarras e não houve nenhum caso de sucesso.

Inclusive chamamos a Susy, a jovem vizinha do lado, e ela também tentou, primeiro com as duas mãos, depois debaixo do sovaco e depois pressionando entre os joelhos para cima, mas ainda nada.

O médico estava em choque:

– Você pediu para a sua sogra e a sua vizinha tentarem?

E o paciente de idade, respondeu:

– Sim, Dr., nenhum de nós conseguiu abrir o frasco…