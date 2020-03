E Porque Hoje é Sexta

Um velho médico que sempre trabalhara no meio rural, achou que tinha chegado a hora de se aposentar após ter exercido Medicina por mais de 50 anos.

Encontrou um jovem médico para o seu lugar e sugeriu ao novo diplomado que o acompanhasse nas visitas domiciliárias para que as pessoas se habituassem a ele progressivamente. Na primeira casa uma mulher queixou-se que lhe doía muito o estômago e o velho médico respondeu-lhe:

– Sabe, a causa provável é que você abusou das frutas frescas. Porque não reduz a quantidade que consome?

Quando eles saíram da casa o jovem disse:

– O senhor nem sequer examinou aquela mulher, como conseguiu chegar ao diagnóstico assim tão rapidamente?

– Oh, nem valia a pena examiná-la… Você notou que eu deixei cair o estetoscópio no chão? Quando me baixei para o apanhar, notei que havia meia dúzia de cascas de manga um pouco verdes no balde do lixo. É provável que isso lhe tenha causado as dores. Na próxima visita você encarrega-se do exame.

– Hum… Que esperteza! Eu vou tentar empregar essa técnica.

Na casa seguinte, passam vários minutos a falar com uma mulher ainda jovem que se queixava de uma grande fadiga:

– Eu sinto-me completamente sem forças.

O jovem médico disse-lhe então:

– Você deu provavelmente muito de si para a Igreja. Se reduzir essa atividade talvez recupere um pouco da sua energia.

Assim que deixaram aquela casa, o velho médico questionou o novato:

– O seu diagnóstico surpreendeu-me. Como é que chegou à conclusão de que aquela mulher se dava de corpo e alma aos trabalhos religiosos?

– Eu apliquei a mesma técnica que o senhor me indicou: deixei cair o meu estetoscópio e quando me baixei para o apanhar, vi o padre debaixo da cama.