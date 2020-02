E Porque Hoje é Sexta

Quando Gandhi estudava direito na Universidade de Londres, tinha um professor chamado Peters que não gostava dele, mas Gandhi nunca baixou a cabeça e eram vários os seus encontros.

Um dia o professor estava a comer no refeitório e ele sentou-se à mesma mesa.

O professor disse:

– Senhor Gandhi, o Sr. não sabe que um porco e um pássaro não comem juntos?

– Ok professor, já vou a voar… – responde e muda de mesa.

O professor, aborrecido, resolve vingar-se no exame seguinte, mas ele responde brilhantemente a todas as perguntas. Então resolve fazer a seguinte pergunta:

– Senhor Gandhi… Vai o senhor por uma rua e encontra uma bolsa, abre-a e encontra a sabedoria e muito dinheiro… com qual deles ficava?

– Claro que fico com o dinheiro, professor!

– Ah! Pois eu no seu lugar ficaria com a sabedoria!

– Tem razão professor… cada um ficaria com o que não tem!

O professor furioso, escreveu na prova a palavra “Idiota” e entregou-a para ele. Gandhi recebeu a prova e sentou-se. Alguns minutos depois, foi ter com o professor e disse:

– Professor! O Sr. assinou a prova, mas não pôs a nota!

“Se alguém te fechar a porta, não gastes energia com o confronto, procura as janelas. Lembra-te da sabedoria da água: a água nunca discute com os seus obstáculos, mas contorna-os”