E Porque Hoje é Sexta

Ex-Marido escreve carta sincera para a Ex-Mulher

Esta carta é sem duvida demais, então a resposta à carta da Ex- Mulher parte completamente tudo. Como diz o velhos ditados “cada um tem aquilo que merece” ou “Cada um se deita na cama que faz”.

“Querida,

Escrevo para dizer que te vou deixar. Fui bom marido durante 7 anos. Mas as duas últimas semanas foram um inferno… O teu chefe chamou-me para dizer que tu te tinhas despedido e isso foi a gota de água…

Na semana passada, nem notaste que eu nem sequer vi futebol… Levei-te à churrasqueira que tu mais gostas…

No outro dia chegaste a casa, nem comeste e foste dormir depois da novela… Não dizes que me amas… Nunca mais fizemos amor… Portanto, ou estás a enganar-me ou não me amas mais.

PS: Se quiseres encontrar-me, desiste… Eu e a Júlia, aquela tua melhor amiga do ginásio, vamos viajar para o norte e vamos casar-nos!

Ass: O teu ex-marido.”

Resposta da ex-mulher:

“Querido ex-marido,

Nada me fez mais feliz do que ler a tua carta. É verdade, ficamos casados durante 7 anos, mas dizer que tu foste um bom marido é exagero. Vejo a novela para não te ouvir resmungar a toda a hora. Reparei que não viste futebol, mas de certeza que foi porque o teu clube tinha perdido e tu estavas de mau humor. A churrasqueira deve ser a preferida da amiga Júlia, pois não como carne há dois anos. Fui dormir porque vi que a tua camisa estava manchada de batom. (Rezei para que a empregada não visse).

Mas, mesmo com tudo isto, ainda te amava e senti que podíamos resolver os nossos problemas. Por isso, quando descobri que eu tinha ganho a lotaria, deixei o meu emprego, e de surpresa comprei dois bilhetes de avião para o Taiti, mas quando cheguei a casa tu já tinhas ido embora…

Fazer o quê? Tudo acontece por alguma razão. Espero que tu tenhas a vida que sempre sonhaste. O meu advogado disse-me que devido à carta que tu me escreveste, não terás direito a nada. Portanto, cuida-te!

PS: Não sei se te disse, mas a Júlia, a minha ‘melhor amiga’, está grávida do Jorge, o nosso personal trainer lá do ginásio. Espero que isso não seja um problema…

Ass: A tua ex-esposa, milionária, linda e solteira.