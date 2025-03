VIDAA anuncia até 8 anos de atualizações para a sua plataforma de visualização de Smart TV

A VIDAA está a subir um novo nível ao oferecer até oito anos de atualizações para a sua plataforma de visualização de Smart TV. A plataforma líder tem parceria com mais de 400 marcas mundialmente e dá cor aos televisores da Hisense.

Com mais de 30 milhões de dispositivos ligados em todo o mundo, a VIDAA procura assegurar suporte contínuo, melhorias de desempenho e segurança reforçada.

Esta estrutura de suporte abrangente inclui até oito anos de garantia, proporcionando uma experiência de Smart TV que evolui com as necessidades dos utilizadores.

Enquanto sistema operativo de Smart TV, a VIDAA reúne os seus conteúdos internacionais e locais favoritos numa experiência perfeita, personalizada de acordo com as preferências do utilizador e de fácil navegação.

Uma das parceiras da VIDAA é a Hisense, cujos televisores oferecem uma experiência de Smart TV imersiva e ainda mais completa.

Na sua essência, a VIDAA fornece aos utilizadores uma plataforma de Smart TV simples, eficiente e construída com a ideia de longevidade, potencializada com os oito anos de atualizações.

Com foco no acesso contínuo a conteúdo global e local, a VIDAA garante que os dispositivos permanecem na vanguarda da tecnologia de entretenimento sem a necessidade de atualizações constantes de hardware.

Por via das atualizações, a VIDAA entregará novas caraterísticas e funcionalidades melhoradas; e assegurará que as atualizações das aplicações manterão os serviços de streaming, além de outras aplicações de entretenimento atualizadas e totalmente suportadas, incluindo correções de erros e atualizações de segurança.

Desta forma, num mundo cada vez mais digital e conectado, os utilizadores manter-se-ão seguros e verão os seus dados pessoais salvaguardados.

O que significam oito anos de atualizações para os utilizadores? Segurança melhorada: As atualizações regulares protegem os dados pessoais e mantêm a integridade da plataforma num cenário digital em rápida mudança. Compatibilidade de aplicações: Os serviços de streaming e as aplicações de entretenimento podem manter-se atualizados com as mais recentes caraterísticas e funcionalidades. Aumento do desempenho: Beneficiar de novas funcionalidades e melhorias que elevam a experiência de visualização ao longo do tempo. Longevidade e valor: A vida útil da televisão será consequentemente prolongada sem necessidade de efetuar atualizações de hardware.

VIDAA 9 enceta um novo capítulo

A plataforma VIDAA tem evoluído ao longo do tempo e apresenta, agora, uma nova versão, que se destaca pela interface, com acesso ainda mais rápido aos conteúdos preferidos do utilizador.

Indo ao encontro da rapidez, o utilizador pode, com a VIDAA 9, aceder imediatamente ao último conteúdo que esteve a ver.

À semelhança do que tem vindo a ser feito por outros nomes da indústria tecnológica, a VIDAA 9 introduz um novo nível de personalização através da Inteligência Artificial (IA), que recomenda conteúdos e gera descrições.

Entre as novidades da VIDAA 9, destaque para:

TV Channels+ , que permite encontrar todos os canais favoritos numa só área e apenas a um clique de distância;

, que permite encontrar todos os canais favoritos numa só área e apenas a um clique de distância; VIDAA Play , que concentra os jogos preferidos num só lugar;

, que concentra os jogos preferidos num só lugar; MultiView, que flexibiliza a experiência de televisão e personaliza o ecrã.

Segundo Pedro Santos, diretor do Portugal Office da Hisense, "a VIDAA está empenhada em fornecer valor a longo prazo aos clientes, não só através de tecnologia de ponta, mas, também, assegurando que os seus dispositivos continuam a melhorar ao longo do tempo, e para a Hisense este compromisso é essencial".

Este programa de atualizações até oito anos reflete a dedicação em fornecer uma experiência de Smart TV que cresce com as necessidades dos nossos utilizadores, e cumpre a promessa da nossa marca de tornar o entretenimento fácil, rápido e seguro.

Com mais de 400 marcas a utilizar a plataforma VIDAA e 30 milhões de dispositivos conectados em casas de todo o mundo, esta iniciativa de suporte a longo prazo destaca a liderança da VIDAA no espaço da Smart TV.