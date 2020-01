Uber e Hyundai querem levar o seu táxi aéreo para produção em massa

Na CES 2020, a Uber Elevate e a Hyundai Motor Company apresentaram uma parceria com vista no desenvolvimento e produção em massa do táxi aéreo Uber Air, uma espécie de carro voador.

Recentemente, as duas empresas deram a conhecer a necessidade de avançar com a produção em massa deste projeto, de modo a alcançar os objetivos de mudar o paradigma de mobilidade urbana.

Tal como acontece todos os anos, a CES foi palco para a apresentação de projetos surpreendentes e que prometem mudar o futuro em várias áreas. Um dos exemplos em 2019 foi o da Uber e Hyundai, que se uniram para alavancar o projeto Air da empresa de transportes.

O projeto Uber Air – a par com outros projetos de empresas concorrentes, entre as quais a Volocopter e Lilium – pretende revolucionar a mobilidade urbana. O objetivo passa por, ao invés do transporte ser feito pelo solo, ser feito pelo ar. Ou seja, recorrer a táxis aéreos para a mobilidade dos passageiros.

Foram agora adiantados mais pormenores sobre esta colaboração. Para além da componente tecnológica, resultado da sinergia entre as empresas, o principal destaque estará na produção dos veículos.

Hyundai é uma peça crucial no projeto de táxis aéreos da Uber

A empresa famosa pelo serviço de transporte de passageiros tem vindo a desenvolver o seu táxi aéreo há bastante tempo. No entanto, para além do conceito em si, e do seu desenvolvimento, outro grande desafio está na produção deste tipo de carro voador.

Nesse sentido, a Uber admitiu que a Hyundai é um membro importantíssimo na equação.

Acreditamos que a Hyundai tem o potencial necessário para construir os veículos Uber Air com custos nunca antes vistos na indústria aeroespacial atual, produzindo aeronaves fiáveis e de alta qualidade em larga escala para reduzir os custos de passageiros por viagem. A nossa visão da “mobilidade aérea urbana” transformará o conceito de transporte urbano.

| Eric Allison, líder da Uber Elevate

A empresa não adiantou mais pormenores, mas é de esperar que a fabricante de carros consiga acelerar drasticamente o processo de produção e certificação destes táxis aéreos. A somar a isto, o histórico da Hyundai na indústria será de certo modo importante para reduzir os custos de produção e assim conseguir um preço competitivo para cobrar aos passageiros.

Primeiro carro voador começou já a ser vendido no passado mês de outubro