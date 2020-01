A Slitherine anunciou recentemente a data de lançamento de Panzer Corps 2, a sequela de um dos seus melhores jogos de estratégia militar.

Com o anuncio veio também um novo trailer. Venham vê-lo…

Panzer Corps foi um jogo bastante bem sucedido para Windows, Mac e iOS, desenvolvido pelos estúdios da Flashback Games. Tal como o nome indica, tratava-se de um jogo de estratégia (por turnos) militar, muito orientado para o combate de blindados (carros de combate).

O jogo colocava o jogador na pele de um comandante do Eixo, durante a 2ª Grande Guerra Mundial e durante mais de 20 cenários o jogador terá de levar as suas companhias Panzer à vitória.

Panzer Corps 2, é a sequela de Panzer Corps e retorna ao velho conflito novamente. O jogo decorre novamente na 2ª Grande Guerra e um dos principais desafios da equipa de desenvolvimento foi o de conseguir apresentar um produto que, sem perder a mística do original, conseguisse trazer algo de novo.

Assente no motor Unreal Engine, uma das principais novidades de Panzer Corps 2 será o facto de apresentar mais de 500 unidades com um altíssimo detalhe 3D. Também graças ao motor Unreal, a Flashback conseguiu recrear o terreno de combate com um elevado detalhe e perfeição.

O jogo terá ainda um user Interface bastante intuitivo e simplificado mas venham conhecer as principais features do jogo:

Mais de 1000 unidades distintas e baseadas na realidade da época

61 cenários na campanha singleplayer

Cenários alternativos à História Mundial. Será possivel por exemplo, utilizar os Panzers na costa leste dos Estados Unidos.

Um gerador de mapas aleatórios para os modos Skirmish, tanto em singleplayer como em multiplayer

Multiplayer com modos Hotseat e PBEM, Co-op e torneios

Panzer Corps 2 terá Compatibilidade 4K

Centenas de opções de personalização de camuflagem e insígnias para usar em cada unidade

Dezenas de localizações e mapas distintos como respectivas épocas do ano e clima

Panzer Corps 2 chegará a 19 de Março.