Surgem na internet supostas fotos da nova GPU 3080 da Nvidia

Recentemente a Nvidia, durante a GTC 2020, anunciou a sua próxima geração de GPUs com arquitetura Ampere. No entanto, decorreu apenas foi apresentada a A100 que está mais direcionada para o sector industrial e empresarial como data centers e veículos autónomos.

Porém, passado cerca de um mês, o fórum chinese Chiphell, juntamente com o site videocardz, divulgou fotos de um possível protótipo da próxima GPU High-end. Será a nova GPU 3080 da Nvidia?

GPU 3080 da Nvidia tem design totalmente diferente das gerações anteriores

Para o segmento doméstico, a GPU 3080 da Nvidia será uma placa com um design totalmente diferente das gerações anteriores. Caso este design se confirme, poderemos contar com um sistema de refrigeração reinventado. Como se pode observar, segundo as imagens, as fans encontram-se posicionados de forma oposta, de modo a alcançar um fluxo de ar contínuo.

Também não é possível identificar os conectores de energia, no seu posicionamento habitual, o que aponta para uma eventual mudança, passando estes a estarem posicionados na parte traseira da placa, semelhante ao que se verifica em alguns modelos Quadro do segmento profissional.

Apesar do fórum Chiphell e o site VideoCardz terem certa credibilidade devido à divulgação de imagens e informação de hardware, antes mesmo destas ser apresentadas oficialmente, podemos assim concluir, que mesmo que este não seja o design final, fora considerado em algum momento pela fabricante como tal.

Todavia, o anúncio das GPUs com arquitetura Ampere, não deverá estar muito distante, podendo assim ser anunciado já nos próximos meses o modelo RTX 3080.

Leia também…