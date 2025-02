Pagaria 12 euros para entrar num supermercado inteligente? Aldi cria controvérsia

No leste de Londres, o Aldi exige que os clientes paguem um depósito de cerca de 12 euros para poderem entrar na sua loja Shop & Go. Apesar de o montante ser posteriormente deduzido na fatura final, a estratégia da cadeia de supermercados de propriedade alemã suscitou controvérsia.

Inaugurada em 2022, a loja inteligente do Aldi, em Greenwich, na zona leste de Londres, utiliza câmaras alimentadas por Inteligência Artificial (IA) para acompanhar as compras dos clientes, permitindo-lhes sair do estabelecimento sem passar por uma caixa tradicional.

Os clientes devem descarregar a aplicação Aldi Shop & Go e registar um cartão para pagamento ou registar o seu cartão na entrada da loja.

Para entrarem, o Aldi cobra, automaticamente, uma taxa de 10 libras (cerca de 12 euros). Esta serve para verificar os cartões de pagamento e garantir que as transações são efetuadas sem problemas, conforme os termos e condições da cadeia de supermercados.

Uma vez no interior da loja, as câmaras alimentadas por IA seguem os artigos retirados das prateleiras, sendo o montante final debitado dos cartões dos clientes, após a sua saída.

Para aqueles que gastam menos de 10 libras, o reembolso é processado automaticamente.

Taxa de entrada suscitou preocupações entre os clientes

Apesar de assegurar o reembolso, o momento varia consoante o banco ou o fornecedor do cartão do cliente.

Portanto, a taxa suscitou preocupações entre os clientes que se veem confrontados com a possibilidade de terem de esperar vários dias pelo reembolso, caso gastem um valor inferior ao da taxa.

Além disso, segundo a imprensa britânica, alguns clientes relataram ter sido cobrados várias vezes ao tentarem entrar na loja, nomeadamente por premirem acidentalmente o botão da aplicação mais do que uma vez.

Embora este requisito de depósito de 10 libras siga práticas semelhantes no setor, o potencial para reembolsos atrasados e múltiplas cobranças levantou questões sobre a conveniência para o cliente.

Sobre a loja e a implementação deste sistema, no leste de Londres, um porta-voz da cadeia de supermercados Aldi explicou que "esta é uma loja concetual que abriu em 2022 e foi concebida para que os clientes não tenham de pagar manualmente pelos artigos".

Eles podem simplesmente colocar as coisas na cesta e a tecnologia por câmara da loja regista a compra sem que eles tenham de ir a um caixa - semelhante às lojas Fresh da Amazon.

Segundo o diretor-executivo da cadeia de supermercados Aldi UK, Giles Hurley, as caixas automáticas, e não as lojas sem caixas, são o principal objetivo da empresa no futuro.