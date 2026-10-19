OpenAI confirma criação de robô humanoide e já tem data marcada

Sam Altman confirmou publicamente que a OpenAI vai mesmo avançar com o desenvolvimento do seu próprio robô humanoide. Depois de meses de rumores e de várias parcerias estratégicas no setor, o responsável da empresa de IA garantiu que vão criar uma máquina autónoma com formato humano. A primeira demonstração está prevista para 2027.

A decisão de adotar a silhueta humana prende-se com uma lógica funcional simples. O mundo físico foi desenhado para pessoas. Para a OpenAI, replicar essa estrutura física faz todo o sentido prático. Ainda assim, o maior desafio não reside na mecânica exterior, mas sim no cérebro que terá de coordenar sensores, visão computacional e decisões motoras em frações de segundo.

O cérebro que comanda a máquina

Dar pernas e braços a uma máquina não resolve o problema se o software falhar na interação com a realidade. Ao contrário de um modelo de linguagem que responde a perguntas num ecrã, um robô precisa de interpretar o ambiente visual, calcular a força exata para pegar num copo sem o partir e corrigir desvios imprevistos no chão. A física não tolera os erros que passam despercebidos numa resposta de texto gerada na nuvem.

Para sustentar esta ambição, a tecnológica já abriu quase três dezenas de vagas de emprego dedicadas exclusivamente à robótica. As posições procuram especialistas em controlo de atuadores, estimação de estado corporal e modelos de aprendizagem mecânica para sistemas físicos. Não se trata apenas de programar algoritmos; a empresa quer controlar diretamente toda a integração lógica do robô.

Hardware próprio para concorrer com a Tesla

Apesar de a inteligência ser a prioridade declarada, o hardware não ficou em segundo plano. As ofertas de trabalho revelam que a equipa interna está a desenvolver motores elétricos, transmissões, sensores e sistemas térmicos personalizados. Além disso, surgem já funções ligadas ao fabrico e à cadeia de fornecimento, um sinal claro de que o projeto visa uma futura produção em escala e não apenas testes laboratoriais.

Esta investida coloca a OpenAI em rota de colisão direta com projetos concorrentes, como o Optimus da Tesla ou os modelos de duas pernas desenvolvidos por fabricantes chineses. Ao assumir o fabrico do seu próprio chassis, a empresa afasta-se de alianças anteriores com fabricantes externos e ganha controlo total sobre os dados recolhidos durante o treino prático das máquinas no terreno.

Das obras pesadas para dentro de casa

O plano da OpenAI prevê uma abordagem faseada e pragmática antes de qualquer comercialização alargada. No curto prazo, o objetivo centra-se na construção de infraestruturas industriais e no apoio a trabalhadores especializados em tarefas de esforço físico repetitivo. Só mais tarde, numa segunda fase a longo prazo, é que a máquina será adaptada para responder a tarefas domésticas diárias e a cuidados residenciais.

Ainda teremos de esperar vários anos até vermos estas máquinas a circular fora dos laboratórios ou em espaços comerciais abertos. Questões delicadas como autonomia de bateria, preço final ao consumidor e privacidade em ambientes fechados com câmaras ligadas continuam em aberto. A fasquia técnica para 2027 está traçada, mas o caminho até ao mercado de consumo doméstico exigirá muito mais do que algoritmos bem afinados.