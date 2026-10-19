Câmaras no local de trabalho: o que o patrão pode (e não pode) fazer

A lei proíbe que a videovigilância seja usada para controlar o desempenho dos trabalhadores e a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) entende que as câmaras não devem incidir regularmente sobre as áreas de laboração.

Num contexto em que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) já faz parte do quotidiano de trabalhadores e empresas, continua a não ser claro se um empregador pode, por exemplo, acompanhar, a partir do seu gabinete, as imagens das câmaras instaladas na área de produção de uma fábrica.

O que diz o Código do Trabalho

O artigo 20.º do Código do Trabalho proíbe o empregador de utilizar meios de vigilância à distância com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador.

Contudo, o mesmo artigo admite a sua utilização quando tenha por finalidade a proteção e segurança de pessoas e bens, ou quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem. Nestes casos, o empregador deve informar os trabalhadores sobre a existência e a finalidade do sistema e afixar nos locais vigiados o aviso de circuito fechado de televisão, acompanhado do símbolo identificativo.

A violação da proibição de controlar o desempenho é contraordenação muito grave e o incumprimento do dever de informação é contraordenação leve, com coimas que, nos termos do artigo 554.º, variam consoante o volume de negócios da empresa e o grau de culpa.

O que a CNPD entende sobre as áreas de produção

Segundo a informação disponibilizada pela CNPD, a videovigilância não pode ser usada para controlar o desempenho dos trabalhadores e, por isso, não deve incidir regularmente sobre eles, o que exclui as áreas de laboração, como linhas de produção, armazéns ou escritórios, bem como as áreas reservadas aos trabalhadores, como refeições, vestiários e instalações sanitárias.

Isto significa que câmaras apontadas à linha de produção só encontram enquadramento em situações em que as particulares exigências da atividade o justifiquem, e não por uma simples invocação genérica de segurança.

Entretanto, o artigo 21.º do Código do Trabalho continua a referir a autorização da CNPD, mas, com o RGPD, esta entende que deixou de ser necessário pedir autorização ou notificar a comissão para instalar estes sistemas.

As imagens podem ser usadas contra o trabalhador?

De acordo com o artigo 28.º da Lei n.º 58/2019, as imagens gravadas só podem ser utilizadas no âmbito do processo penal, podendo também servir para apurar responsabilidade disciplinar na medida em que o sejam nesse processo.

Não obstante, o tema parece continuar dependente da análise de cada caso, uma vez que num acórdão de novembro de 2022, a Relação do Porto considerou que a lei não parece exigir a existência de um processo penal, bastando que os factos possam ser investigados nesse âmbito.

O empregador pode ter um monitor a mostrar os trabalhadores?

Sem uma norma que trate especificamente dos monitores, a legalidade resulta da aplicação do critério da finalidade: se o ecrã mostrar, de forma regular, os trabalhadores na linha de produção, aproxima-se do controlo do desempenho que a lei proíbe e pode configurar uma contraordenação muito grave. Por sua vez, uma visualização pontual e justificada por razões de segurança, em zonas que não sejam de laboração, não levantará a mesma questão.