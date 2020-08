Língua robotizada inspirada em camaleão executa movimentos a uma velocidade sónica

Apesar de se caracterizarem pela lentidão, os camaleões são lagartos que possuem uma língua quase sónica. Aliás, além da mudança de cor consoante o ambiente circundante, esta é uma característica que os distingue das restantes estirpes.

A pensar nessa potencialidade de rapidez dos camaleões, uma equipa de investigadores da Coreia do Norte desenvolveu uma língua robotizada capaz de puxar objetos a uma velocidade absurda.

Snatcher: a língua robotizada que prima pela velocidade

Por se alimentarem essencialmente de insetos, que são também eles rápidos, os camaleões estão biologicamente preparados para alcançar e recolher rapidamente o alimento. Assim, investigadores da Coreia do Norte projetaram uma língua robotizada.

De acordo com o estudo publicado na revista IEEE Robotics and Automation Letters, a língua, batizada de Snatcher, é capaz de recolher objetos a uma velocidade sónica. Para os investigadores, esta língua robotizada poderá ser útil em aviões, drones ou outro tipo de máquina, a fim de recolher os objetos distantes sem que seja necessária uma aproximação muito grande.

Uma tecnologia com especificidades inovadoras

Apesar de ser um projeto tecnológico inovador, não é a primeira vez que se investigam as línguas dos camaleões robóticas. Contudo, a Snatcher marca a diferença por ser uma máquina que reúne uma língua robotizada num robô portátil. Conforme publicado, tem 4,7×3,3×3,3 polegadas (12×8,5×8,5 centímetros) e pesa menos de 120 gramas.

Apesar de ser uma máquina aparentemente pequena e simples, a língua robotizada consegue pegar e recolher objetos com até 30 gramas, a uma distância de 80 centímetros, em menos de 600 milissegundos.

Para projetar e desenvolver a língua, Gwang-Pil Jung, co-designer da tecnologia, e Dong-Jun Lee, colega da Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Seul, desenvolveram um outro mecanismo que colabora com a língua robotizada. O dispositivo, parecido com uma mola, é controlado através de uma embraiagem ativa, em conjunto com um elástico ativo.

Assim, a língua recebe energia de uma mola de acionamento e, posteriormente lança uma corrente de aço, através de dois alimentadores de engrenagens. Essa corrente de aço é a inspirada na língua do camaleão. No caso da Snatcher, é a embraiagem que lhe confere capacidade de executar um desenrolar e retrair rápido, em direção a algo em específico.

Os responsáveis pela língua robotizada alegam que existem vários dispositivos já criados que são capazes de desempenhar o mesmo movimento mais rápido (em 300 milissegundos). Contudo, a novidade que apresentam é bem mais compacta e, por isso, mais prática.