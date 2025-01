Europa consegue a primeira ligação 5G entre um smartphone e um satélite

A Agência Espacial Europeia conseguiu a primeira ligação entre um smartphone 5G e um satélite. Desta forma bateu os EUA e a China e poderá revolucionar as comunicações de baixa latência. As suas implicações são muito importantes.

Ligação 5G entre um smartphone e um satélite

Numa inovação mundial, a ESA e a Telesat ligaram com sucesso um satélite de órbita terrestre baixa (LEO) à Terra, utilizando tecnologia de rede não terrestre (NTN) 5G na gama de frequências da banda Ka. De forma clara, pela primeira vez foi possível ligar um telemóvel 5G a um satélite.

Esta conquista da Agência Espacial Europeia (ESA) não deve ser confundida com a ligação por satélite oferecida pela Starlink de Elon Musk, e empresas similares. Para se ligar a um satélite Starlink, é necessário uma antena parabólica especial. A ESA consegue isso com um simples telemóvel 5G.

Empresas como a Apple permitem ligar o iPhone a um satélite em situações de emergência, mas só é possível enviar mensagens curtas para pedir ajuda, com muita latência. A conquista da Agência Espacial Europeia está na utilização de normas convencionais, a especificação 5G TNT, para manter uma ligação 5G estável com um satélite e, mais importante, com baixa latência.

Europa conseguiu bater os EUA e a China

A equipa utilizou a tecnologia 5G da Amarisoft, com a qual conseguiram ligar-se ao satélite enquanto este se movia no céu, desde o horizonte até à sua elevação máxima de 38 graus e descendo novamente. Esta ligação manteve-se estável durante todo esse tempo.

Esta possibilidade de estabelecer uma ligação 5G estável entre um telemóvel e um satélite, com baixa latência, abre as portas a atividades como a operação remota de emergência, bem como serviços de saúde em zonas rurais, emergências, ou apoio a atividades industriais em zonas remotas.

A União Europeia tenta diminuir as distâncias para os EUA nas comunicações por satélite. Já trabalha na alternativa europeia ao Starlink, que se chama IRIS2. Esta primeira ligação 5G com um satélite em órbita baixa permite ligações de baixa latência em qualquer ponto remoto, e sem necessidade de antenas parabólicas ou hardware especial.