EOS Data Analytics ajuda o agronegócio no Brasil

A tecnologia tem um papel importantíssimo em diversas áreas, e a agricultura não é exceção. Mais concretamente na utilização de imagens de satélite de alta resolução para análise de diversos pormenores, o EOS Data Analytics mostra-se como um apoio determinante no agronegócio no Brasil.

Um setor essencial como o da agricultura tem muito a ganhar com a monitorização através de imagens de satélite, dando aos agricultores informações valiosas para o desenvolvimento do seu trabalho.

As imagens de satélite e a agricultura

As imagens de satélite são um meio de monitorização remota de culturas e campos por longos períodos de tempo. Os agricultores utilizam imagens para obter uma visão aérea de diferentes campos e culturas. As imagens mostram uma imagem completa das mudanças ocorridas durante um determinado período. Dessa forma, os agricultores têm acesso a índices normalmente utilizados para avaliar as condições dos seus campos e percebem se é necessário aplicar fertilizantes em determinadas áreas, ou se vale a pena adiar tal medida no seu próprio terreno.

O índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) pode ajudar na monitorização das condições desta cultura. Tal tecnologia permite melhores decisões sobre onde ou quando pesquisar os campos e onde aplicar fertilizantes nitrogenados. À medida que a tecnologia melhora, os agricultores têm acesso a imagens cada vez mais detalhadas (resolução espacial) das suas terras. Onde antes era necessário esperar que uma imagem de satélite fosse recolhida, hoje ela está disponível sem nenhum atraso de tempo. Simplesmente porque o número de satélites que podem ser usados para a captação aumentou e, consequentemente, a frequência das imagens do mesmo local aumentou.

As imagens de hoje são mais avançadas, são mais detalhadas. A precisão do posicionamento dos objetos no campo é menos distorcida e totalmente enquadrada, graças às novas tecnologias de análise de imagem de satélite.

A ajuda do EOS Crop Monitoring nos Agronegócios no Brasil

A EOS Data Analytics (EOSDA) é uma empresa provedora de serviços para a análise de imagens de satélite usando inteligência artificial, que processa e analisa os dados obtidos. A EOSDA colabora com empresas do setor de tecnologia da informação para fornecer recursos de integração e análise de dados via satélite. A solução EOSDA ajuda as empresas a ampliar a funcionalidade das suas soluções, levando a uma maior base de clientes, e ajuda as empresas de TI a concentrarem-se nas suas áreas de interesse, ajudando-as a trazer um produto completamente novo para o mercado. Como resultado, a empresa economiza centenas de horas no desenvolvimento de produtos, libertando os funcionários para outros projetos.

A EOS Data Analytics planeia lançar o seu primeiro satélite neste ano e em dois anos terá até sete satélites em órbita para monitorizar a agricultura a partir do espaço. A empresa será a primeira com satélites em órbita para fins agrícolas com tecnologia de deteção remota.

O EOS Sat dá acesso a imagens de satélite de alta resolução para solicitação. A EOSDA, através dos seus satélites, dará aos seus clientes os dados e o suporte para as soluções que as empresas de TI fornecem. Afinal, a EOSDA oferece mais do que apenas uma imagem de satélite, já que oferece um processo invisível para processar e analisar os dados que podem ser extraídos de cada imagem e encontrar soluções para qualquer problema agrícola.

Serviços

A EOS Data Analytics oferece a empresas de TI a possibilidade de realizar a integração através de serviços API. Aplica ferramentas de análise de dados de satélite, geoespacial e sistema de informação geográfica. Os utilizadores de software são encorajados a explorar e analisar os dados dos satélites. O foco está nas condições climatéricas, examinando os dados meteorológicos históricos para um período de tempo específico num determinado local.

Com estatísticas agrícolas tão importantes, a empresa pode fornecer aos seus clientes agricultores um quadro completo das mudanças de parcela, onde os índices de vegetação da parcela podem ser analisados e, juntamente com as condições climatéricas e do solo, determinam exatamente o que o agricultor pode esperar do estado atual da sua parcela.

Alguns serviços são intensivos em tempo e recursos, mas a EOSDA pode receber dados de satélites adicionais em vez de apenas os 9 atualmente disponíveis. Para isso, a administração adotou uma solução para empresas do setor de TI que ajuda a empresa a economizar tempo e esforço no desenvolvimento dos produtos e ideias que os clientes pretendem realizar. Também o EOS Crop Monitoring oferece à empresa a possibilidade de instalar nas suas próprias soluções de software, marcas e logotipos da empresa cliente, adicionar características necessárias na sua plataforma ou alguns módulos. Estas características dependem das opções de cooperação entre a empresa cliente e a EOS.

Inovações no Brasil

O Brasil atingiu um aumento significativo da produção com um aumento mínimo das terras agrícolas. Isto foi possível graças à pesquisa e à inovação. A tecnologia de sementes, a rotação de culturas, a dupla lavoura, as últimas máquinas e a agricultura de precisão aumentam a produtividade e a eficiência. Os agricultores brasileiros também utilizam produtos fitossanitários e fertilizantes para manter a alta produtividade.

O investimento em pesquisa agrícola tropical e na agrotecnologia continua elevado, sugerindo que a produção e a eficiência no Brasil continuarão a crescer nos próximos anos. O crescimento da produção agrícola e das exportações permitiu que o Brasil se tornasse um dos principais atores no mercado global.