Em tempo de “guerra” toda a ajuda é pouca! A COVID-19 veio lançar uma onda de solidariedade que tem levado muitos equipamentos e bens aos hospitais e não só. A Altice Portugal e Huawei juntaram-se para disponibiliza tecnologia ao Ministério da Saúde para ligar Hospitais e famílias portuguesas.

Saiba que equipamentos que as duas tecnológicas irão disponibilizar.

De acordo com um comunicado enviado ao Pplware, a Altice Portugal e a Huawei colocaram à disposição do Ministério da Saúde centenas de equipamentos de comunicações. Estes dispositivos vão permitir manter ligados milhares de portugueses, concretamente profissionais de saúde e doentes internados que, devido às circunstâncias se sentem privados de contactar as suas famílias.

COVID-19: Quais os equipamentos disponibilizados?

De acordo com a nota informativa, irão ser disponibilizados centenas de tablets. Estes equipamentos terão ligação à rede 4G, podendo também se ligar às redes Wi-Fi disponibilizadas em hospitais. Além disso, as empresas terão também 10 sistemas de videoconferência à disposição dos hospitais portugueses para assegurar comunicação remota com parceiros e fornecedores.

As tecnológicas voltam assim a unir-se para apoiar os portugueses numa situação particularmente vulnerável. Como forma de agradecimento aos milhares de profissionais de saúde que todos os dias abdicam do contacto com as suas famílias em prol do bem da saúde pública, a Altice Portugal e a Huawei apresentam o seu contributo, demonstrando que ainda que seja necessário estarmos fisicamente distantes, a tecnologia continuará sempre a permitir a nossa proximidade.