É possível alterar a localização do nosso iPhone, iDispositivo ou mesmo um qualquer Android com o AnyTo. Trata-se de um super programa da iMyFone que ajuda os utilizadores a mudar a localização GPS nos seus dispositivos para qualquer parte do mundo.

O funcionamento é simples: basta ligar o iPhone ou Android ao computador e depois procurar o novo local no planeta ou selecioná-lo a partir de um mapa e já está. A partir deste momento o utilizador pode «parecer» que está em qualquer parte do mundo.

Então, para que serve o iMyFone AnyTo?

Primeiramente, cabe dizer que o AnyTo foi pensado e desenvolvido pela conhecida iMyFone.

Seguidamente, podemos abreviar os seus principais objetivos como sendo um software que permite aos utilizadores alterar a localização GPS dos seus dispositivos, iOS ou Android, para qualquer localização em qualquer parte do mundo com apenas 1 clique.

Primordialmente, a facilidade de uso foi o principal fator tido em conta aquando do desenvolvimento, logo, tudo o há a fazer é: ligar o iPhone ou Android ao computador e depois procurar o novo local ou selecionar a partir de um mapa e já está!

Por outro lado, este programa também permite que os utilizadores partilhem a localização escolhida, mesmo sendo falsa, com amigos nas redes sociais.

Principais características do iMyFone AnyTo

Este software é mais que um mero programa de alteração de localização, possuindo inúmeras características pensadas, principalmente, para facilitar aos utilizadores a alteração da localização nos seus dispositivos iOS ou Android.

Então, iremos encontrar as principais características:

Simulação de movimento:

Ao simular o movimento, pode alterar a velocidade que mostra nas redes sociais muito facilmente, simplesmente arrastando um “deslizador” para escolher entre caminhar, andar de bicicleta ou conduzir, dependendo das suas necessidades.

Guarda locais prévios:

Todos os locais falsos que utilizarmos com o AnyTo são guardados e estão acessíveis e disponíveis para utilizar em qualquer altura.

Parar e retomar movimento:

É possível parar e retomar o movimento simulado em qualquer altura com um único clique para que o movimento pareça mais natural.

Podemos, ainda, definir coordenadas exatas para ajudar a encontrar o local exato, incluindo pontos de referência popular. Não há lugar que não consiga encontrar no mapa AnyTo e alterar a localização.

Modos do iMyFone AnyTo para alterar a localização

Assim, em termos de funcionamento, o iMyFone AnyTo tem 3 modos primários usados para simular o movimento GPS, incluem o seguinte:

Modo Teletransporte: este modo permite-lhe alterar a localização GPS do seu dispositivo para qualquer lugar do mundo com 1 clique.

este modo permite-lhe alterar a localização GPS do seu dispositivo para qualquer lugar do mundo com 1 clique. Modo de dois pontos: este é o modo a escolher quando pretende simular o movimento de um ponto num mapa para outro. É sobretudo útil para aplicações de navegação como o Google Maps e o Waze.

este é o modo a escolher quando pretende simular o movimento de um ponto num mapa para outro. É sobretudo útil para aplicações de navegação como o Google Maps e o Waze. Modo Multi-Spot: este é o modo mais avançado da aplicação, permitindo aos utilizadores selecionar múltiplos pontos num mapa para essencialmente simular o movimento do GPS ao longo de um caminho especificado.

Dispositivos suportados:

Sem dúvida, esta é uma das perguntas que mais fazem os utilizadores, sobre quais os equipamentos ou versões do sistema operativo este programa suporta.

Sendo uma aplicação plural, temos:

iOS

Versões: iOS 14, iOS 13, iOS 12, iOS 11, iOS 10, iOS 9, iOS 8, iOS 7

iPhone iPhone 12 series, iPhone 11 series, iPhone Xs series, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6 series, iPhone 5 series, iPhone 4 series, iPhone 3G series

iPad All models of iPad Air, iPad mini, iPad Pro and iPad

iPod iPod touch 7, iPod touch 6, iPod touch 5, iPod touch 4, iPod touch 3, iPod touch 2, iPod touch 1

Android

Versões: Android 11, Android 10, Android 9.0, Android 8.0-8.1, Android 7.0-7.1.2, Android 6.0-6.0.1, Android 5.0-5.1.1

Porquê alterar a localização GPS no nosso iPhone?

Inegavelmente, existem vários motivos pelos quais pode existir a necessidade de alterar a nossa localização. Abaixo apontamos aqueles que podemos considerar como dos principais:

Prevenir a Partilha da localização com aplicações de redes sociais: A maioria das aplicações das redes sociais, como o Facebook ou Twitter e aplicações de encontros como o Tinder, gostam de perguntar sobre a sua localização GPS atual. Ao «enganar» o GPS do seu iPhone pode ajudar a evitar campanhas de marketing direcionadas ou, no caso de apps de encontros, pode ajudar a ganhar possíveis combinações numa nova área.

A maioria das aplicações das redes sociais, como o Facebook ou Twitter e aplicações de encontros como o Tinder, gostam de perguntar sobre a sua localização GPS atual. Ao «enganar» o GPS do seu iPhone pode ajudar a evitar campanhas de marketing direcionadas ou, no caso de apps de encontros, pode ajudar a ganhar possíveis combinações numa nova área. Ganhe vantagem num jogo que esteja orientado pela localização: Um dos mais populares jogos baseados na localização deste século é o Pokémon GO. O jogo exige que se viaje para vários locais, recolhendo diferentes tipos de Pokémon. Falsificar a localização GPS do seu iPhone pode ajudá-lo a enganar o jogo que já fez a viagem para um determinado local, disponibilizando-lhe assim mais tipos de Pokémon.

Um dos mais populares jogos baseados na localização deste século é o Pokémon GO. O jogo exige que se viaje para vários locais, recolhendo diferentes tipos de Pokémon. Falsificar a localização GPS do seu iPhone pode ajudá-lo a enganar o jogo que já fez a viagem para um determinado local, disponibilizando-lhe assim mais tipos de Pokémon. Incrementar os sinais GPS na sua localização real: No caso dos sinais GPS numa área não serem suficientemente fortes, o seu reforço com esta aplicação pode ajudar a definir a sua localização real, tornando assim mais fácil encontrá-lo.

Guia de uso do AnyTo

Mais simples era impossível para usar este software que está ao alcance de todos, independentemente dos conhecimentos avançados ou não de informática.

Em resumo, para dar nova localização ao seu iPhone, sem sair do seu lugar basta seguir os passos:

Passo 1: Instale AnyTo no seu computador e depois corra a aplicação.

Passo 2: Ligar o iPhone ou Android ao computador

Passo 3: Deverá ver um mapa que indica a localização atual

Passo 4: Clicar no “Modo Teletransporte” para ampliar o mapa e selecionar a localização desejada.

Por outro lado, também é possível introduzir o endereço desejado, diretamente, na barra de endereços na parte superior.

Passo 5: Podemos ver as coordenadas, distância e nome do local que selecionamos. Clicando “Mover” para mudar a localização GPS para esta nova localização. E assim mesmo, a localização no iPhone mudará.

Vídeo de como funciona o AnyTo

Neste vídeo abaixo podemos ver e compreender o verdadeiro uso da aplicação:

Conclusão

Apesar de se tratar de uma aplicação paga, a verdade é que para quem necessita de algo parecido, vai valer, claramente a pena em especial para jogos, influencers ou mesmo só para aquele utilizador que pretende dar inveja a todos os seus amigos, especialmente em tempo de férias…Seja omnipresente com o iMyFone AnyTo.