YouTube terá download inteligente de vídeos para Android

A possibilidade de assistir vídeos offline no YouTube, através do seu download, é algo conhecido dos utilizadores premium das versões mobile. O utilizador escolhe o vídeo que quer ver mais tarde, clica no símbolo de download associado e poderá ter acesso ao vídeo quando quiser.

Para tornar este serviço ainda mais apelativo, tal como no YouTube Music, os utilizadores poderão, em breve, receber a funcionalidades inteligentes de download.

O YouTube está a chegar com mais recursos para os utilizadores premium. Segundo o 9To5Google, está já em testes um recurso de download inteligente. Os "smart downloads" estão já em testes no Android e, segundo a informação serão expandidos a 14 de fevereiro a todos os utilizadores que paguem uma mensalidade.

Downloads inteligentes do YouTube

Os downloads inteligentes do YouTube aparentemente estão em testes para alguns utilizadores da Europa e, basicamente, fazem o download de vídeos com base nas preferências do utilizador.

Segundo a informação oficial, o download apenas acontece quando os dispositivos estão, evidentemente, ligados à rede Wi-Fi.

Automatically download videos when your Android device is connected to Wi-Fi.

Assim, será feito o download automático de 20 vídeos todas as semanas, e o conteúdo aparecerá no local habitual para aceder aos downloads, em Biblioteca. Para quem não tiver espaço para receber os downloads inteligentes no smartphone, haverá uma notificação por parte da app para que seja feito um processo extra pelos utilizadores.

Segundo é indicado, o recurso está apenas a funcionar na mais recente versão do Android.

Este é um recurso semelhante ao que o YouTube Music já oferece e muito útil para aqueles que têm fraca cobertura de Wi-Fi ou passam muito tempo sem acesso à internet. Os utilizadores do serviço associado ao YouTube Music estão muito satisfeitos com as escolhas feitas pelo algoritmo da Google para o download de músicas, por isso, no caso dos vídeos podermos esperar sucesso semelhante.