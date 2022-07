A Google tem conseguido dar novidades ao seu Google Maps, renovando-o e trazendo novidades que o adaptam às necessidades atuais. Sendo uma ferramenta de navegação, tem conquistado os condutores e é já muito usado nas viagens de carro.

Em breve esta ferramenta única vai ser ainda mais útil, ao permitir aos condutores pouparem combustível. Para isso, o Google Maps vai poder adaptar os seus trajetos ao tipo de carro e ao combustível que este usar.

Tal como muitas outras empresas, a Google tem procurado adaptar os seus serviços e os seus produtos para serem mais amigos do ambiente. A prova disso surgiu no ano passado com a criação de rotas que gerassem menos CO2 e que assim eram ajustadas a estes seus princípios.

Agora, a gigante das pesquisas quer voltar a mudar este seu paradigma e criar uma solução ainda mais abrangente e que se adapta a todos os automóveis. Para isso, e do que é possível ver no código da sua app, vai ter rotas diferenciadas por cada tipo de carro e o seu combustível.

Ao avaliar a nova versão beta da app do Google Maps foi possível perceber uma novidade que está a caminho. Esta promete criar rotas específicas para cada tipo de motor, o que vai garantir que para cada caso esta seja ajustada e adaptada, para minimizar os consumos.

No código desta app é possível ver as opções que o utilizador vai ter nesta nova área. Aqui vai ser possível escolher gasolina, gasóleo, elétrico ou híbrido. Para cada um destes tipos o Google Maps terá uma proposta específica.

O cálculo destas rotas vai ter em consideração muitos fatores, sempre para criar as melhores todas. Estas depois vão ser apresentadas ao condutor de forma natural e sempre que forem pedidas, passando a ser o padrão desse condutor e do seu carro.

É com medidas como esta que a Google quer ajustar o Google Maps para ser ainda mais amigo do ambiente e dos utilizadores. É também desta forma que vai permitir poupar combustível, algo que nos dias que correm é muito atrativo.