Google Maps: saiba como pode encontrar o norte no iOS e no Android

Já se perdeu no Google Maps? Sim, isso é algo que pode acontecer a qualquer pessoa. Principalmente quando pesquisa um local específico, com muito zoom. O bom é que pode encontrá-lo facilmente e fazer com que o mapa se posicione em relação a esse endereço.

Não se perca, use a bússola

Ao longo do tempo, algumas funcionalidades do Google Maps foram alteradas com cada uma das atualizações que recebeu. Uma das funcionalidades que normalmente sofre alterações é a bússola, que permite orientar-se no mapa.

A verdade é que, se não a encontrar ou não a puder utilizar, a sua experiência pode tornar-se um pouco mais incómoda quando precisar de se orientar.

Para garantir que isto nunca lhe acontece, o melhor que tem a fazer é seguir o processo deste guia para restaurar o norte do Google Maps no seu telemóvel.

Como definir a bolha do Google Maps para norte

Se entrar na aplicação do Google Maps e não vir o ícone da bússola no lado direito do ecrã em nenhum momento, é provável que tenha a funcionalidade Localização desativada. Portanto,m o primeiro passo é mesmo ativar esta funcionalidade.

No Android, é tão simples como abrir a barra de ferramentas na parte superior e tocar no ícone da bússola entre as opções.

Também pode fazê-lo a partir das Definições, onde deverá ver uma secção chamada Localização, onde existe uma caixa de verificação para Acesso à localização que tem de ativar.

No iPhone também não é nada difícil. Basta ir a Definições > Privacidade e Segurança > Localização e marcar a caixa Localização.

Depois de o fazer, o ícone da bússola deve aparecer no mapa do lado direito. Se não aparecer, é porque já se encontra exatamente nessa orientação.

Por conseguinte, se rodar o mapa para qualquer um dos lados, este botão tornar-se-á visível, apontando para norte na parte vermelha do mapa.

Caso pretenda voltar à posição norte inicial, basta premir o ícone da bússola e o mapa orientar-se-á automaticamente.

É praticamente tudo o que tem de fazer. Na maioria das vezes, esta funcionalidade fica oculta quando a localização não está ativa no telemóvel, pelo que é muito importante ter isto em mente se utilizar frequentemente o Google Maps.