Google prepara evento para programadores focado nas casas inteligentes

A todos os apreciadores de sistemas desenhados para as casas inteligentes, há uma boa notícia. A Google anunciou um evento direcionado para este segmento que vai acontecer já no dia 8 de julho.

Este evento vai designar-se de “Hey Google” Smart Home Virtual Summit e vai poder acompanhar tudo através do site da empresa criado para a apresentação.

Evento da Google para casas inteligentes acontece a 8 de julho

Através da plataforma Google Developers, a gigante americana anunciou o seu próximo evento. Designado “Hey Google” Smart Home Virtual Summit, este evento destinado a programadores pretende assim apresentar várias novidades à comunidade.

A apresentação vai acontecer no dia 8 deste mês de julho, ou seja, na próxima quarta-feira, com foco no tema das casas inteligentes. O evento vai então abordar o desenvolvimento de várias tecnologias, com especial atenção do Google Assistant, assistente virtual da empresa.

O anúncio foi feito por Toni Klopfenstein, responsável pela relação com os programadores, onde deixa o convite a todos os interessados:

Durante o ano passado, concentrámo-nos em criar novas ferramentas e recursos para dar suporte à nossa comunidade de programadores de produtos domésticos inteligentes. Embora não tenhamos conseguido conversar pessoalmente no Google I / O, temos o prazer de anunciar o “Hey Google” Smart Home VirtualSummit a 8 de julho – uma oportunidade para nos unirmos e mergulharmos nos novos e emocionantes próximos recursos para programadores e utilizadores de produtos domésticos inteligentes. Junte-se a nós na apresentação em que Michele Turner, diretora da gestão de produtos do ecossistema SmartHome, vai partilhar as recentes iniciativas direcionadas para produtos de casas inteligentes e como os programadores podem retirar benefícios desses produtos.

Para além da gigante tecnológica, à apresentação juntam-se pessoas ligadas a marcas importantes como a LG e a IKEA.

Este evento será totalmente transmitido em formato digital através da página do “Hey Google”. É gratuito para todos e quem estiver interessado em assistir deve apenas fazer um rápido registo aqui.