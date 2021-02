O Google Maps está em constante melhoria e a receber novidades. A gigante das pesquisas faz questão de manter este seu serviço sempre atualizado e com novas funcionalidades importantes para os seus utilizadores.

Assim, não é anormal vermos surgir algumas novidades de forma anónima e sem serem anunciadas. A mais recente surge agora e vem melhorar a integração com o Street View, garantindo ao utilizador do Google Maps que nunca deixa de estar informado.

Google Maps e Street View, uma integração única

Com todas as imagens que tem recolhido ao longo dos anos, a Google tem um acervo único do planeta. Este é de tal forma grande que consegue oferecer o Street View como um serviço, mostrando quase todos os locais da terra que os utilizadores podem visitar.

Claro que faz uso dessas imagens e integrou o Street View com o Google Maps, para dar um serviço ainda melhor. Para além de ter um mapa, os utilizadores têm também uma imagem visual e detalhada de cada local.

Utilizadores recebem uma novidade

A grande novidade está mesmo na forma como esta integração passou a ser feita. Tanto o Google Maps como o Street View estão já unidos, mas até agora funcionavam de forma isolada para o utilizador. Ou tinham uma vista, ou tinham outra.

O que a partir de agora está disponível é uma mistura destas duas vistas. Metade do ecrã do smartphone fica para mostrar o Street View e a outra metade para o mapa do serviço da Google. Assim, os utilizadores conseguem integrar a vista com o que o mapa oferece.

Uma vista que muda totalmente a utilização

Ao abrir uma área desta forma de visualização, esta agora presente um novo ícone, na zona inferior. Ao ser carregado abre a vista dupla e assim pode ser usado pelo utilizador. O marcador do mapa apontará sempre para a orientação o utilizador.

Esta novidade chega com a mais recente versão do Google Maps (v10.59.1 – pode ser obtida aqui), mas ainda não é generalizada. Requer ativação do lado do serviço, o que parece estar a acontecer de forma gradual.