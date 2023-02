Google Maps: Live View começa a chegar a mais cidades do mundo

O Google Maps está a mudar e trazer ao utilizador funcionalidades que tornam a experiência de explorar lugar à distância ainda mais imersiva. Uma dessas funcionalidades é o Live View que foi lançado em setembro passado e que agora chega a mais cidades do mundo... Mas esta novidade não vem só.

No ano passado, a Google partilhou a sua visão para o futuro do Google Maps: "um mapa envolvente e intuitivo que reimagina como o utilizador explora e navega, ajudando-o a fazer escolhas mais sustentáveis".

Agora a empresa traz novidades ao serviço e mostra como a inteligência artificial está a dar vida a essa visão, com atualizações para visão imersiva e Live View, juntamente com novos recursos para condutores de veículos elétricos (EV) e pessoas que andam, andam de bicicleta ou de transporte público.

A Inteligência Artificial está a dominar o Google Maps

A visão imersiva é uma forma totalmente nova de explorar um lugar, permitindo que a pessoa se sinta no lugar, mesmo antes de visitá-lo. Com recurso a IA e visão computacional, a visão imersiva funde os milhares de milhões de Street View e imagens aéreas para criar um modelo digital rico do mundo. E coloca informações úteis no topo, como o clima, o trânsito e a ocupação de um lugar.

A pesquisa com Live View usa IA e realidade aumentada para ajudá-lo a encontrar coisas à sua volta, como ATMs, restaurantes, parques e estações de transporte público... Para tal, apenas tem que levantar o telefone enquanto está na rua.

Pode encontrar informações úteis, como horários de funcionamento, se está ocupado no momento e qual a sua classificação. Inicialmente, o recurso foi lançado em Londres, Los Angeles, Nova Iorque, Paris, São Francisco e Tóquio. Nos próximos meses, começará a chegar a Barcelona, ​​Dublin e Madrid.

Finalmente, para os condutores de carros elétricos, a Google traz recursos integrados que vão facilitar as suas vidas na estrada. Por exemplo, passa a indicar locais de carregamento em viagens mais curtas e indica o consumo esperado de bateria para determinada viagem; e ganha um filtro de pesquisa para encontrar as estações de carregamento rápido.

Para quem escolhe a bicicleta ou um meio de transporte coletivo, existem melhorias significativas para que as viagens se tornem mais rápidas e eficientes.