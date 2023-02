Sismos na Turquia e Síria: imagens de satélite antes e depois mostram a destruição

O número de vítimas dos dois fortes terramotos que atingiram na segunda-feira a Turquia e a Síria não para de aumentar. São já mais de 10 mil mortos e a destruição é avassaladora, como mostramos nas imagens por satélite antes e depois.

Turquia e Síria: primeiro sismo de magnitude 7,8

No dia 6 de fevereiro 2023 ocorreram dois grandes sismos que atingiram a região entre a Turquia e a Síria.

Segundo informações atualizadas, o primeiro sismo aconteceu era 01:17 UTC. O abalo, com magnitude Mw7,8 [Mw- magnitude momento], ocorreu a cerca de 30 km de Gaziantep (latitude 37,174°N e longitude de 37,032°E), a uma profundidade de 18 km.

Este sismo localiza-se na região de intersecção de duas falhas transformantes, a Falha do Mar Morto, orientada norte-sul a nordeste-sudoeste, e a Falha Este Anatólia, orientada este-oeste. A primeira separa as placas Africana e Eurásia da Arábia (Ásia) e a segunda estabelece o limite sul da placa Anatólia (Turquia).

Estas duas falhas intersectam-se formando um ponto triplo na superfície da Terra, neste caso um ponto triplo do tipo T-T-T (transformante-transformante-transformante).

Segundo sismo de magnitude 7,5 que não foi uma réplica

Cerca de 9 horas depois, às 10:24 UTC, ocorreu um segundo sismo de magnitude Mw7,5 (latitude de 38,024°N e longitude 37,203°E) na Falha Este Anatólia, a 4 km sudeste da cidade de Ekinözü, e a cerca de 90 km a norte do primeiro evento, com uma profundidade de 10 km.

Dado que as duas falhas são estruturas tectónicas diferentes, bem identificadas e muito antigas, o segundo sismo não se considera uma simples réplica do primeiro, mas um novo grande sismo provavelmente resultante do ajuste de forças da libertação de energia e deformação do primeiro. A placa Anatólia (Turquia) é um bloco de crosta continental cuja movimentação é no sentido oeste, uma expulsão resultante da compressão geral de direção norte-sul da região.

Ambos os sismos tiveram um mecanismo de desligamento e de acordo com United States Geological Survey (USGS), o comprimento da rutura é aproximadamente de 190 km e 120 km para os dois eventos, respetivamente. Ambos os sismos foram sentidos com uma intensidade máxima de IX (USGS), o que representa um nível de vibração classificado como violento com danos potenciais muito significativos.

O sismo Mw7,8 gerou um tsunami pequeno que foi registado nos marégrafos de Iskenderun e Erdemli na Turquia com uma amplitude máxima da onda de 17 cm. Foi disseminado um alerta de tsunami para toda a bacia Mediterrânica, que terminou passado 2 horas do tempo de chegada das ondas.

O número de réplicas com magnitude acima de Mw6 foram 3 e ocorreram todas no dia 6 de fevereiro. Até hoje foram registados 753 eventos de menor magnitude, das quais 57 foram registadas pela rede sísmica do IPMA. De acordo com o catálogo EMSC-CSEM, ocorreram 31 sismos com magnitudes no intervalo [5.0, 5.9].

Segundo a imprensa, foram reportados pelo menos 8,574 mortos na Turquia e 2,530 na Síria.

Imagens de satélite mostram uma destruição gigante

Edifícios desmoronados, veículos de emergência e abrigos de tendas podem ser vistos em novas imagens de satélite de cidades atingidas pelo terramoto na Turquia, revelando os danos do devastador sismo de segunda-feira.

Segundo a CNN, as imagens, capturadas pela Maxar Technologies, mostram as cidades de Islahiye e Nurdagi. Em Islahiye, dezenas de edifícios em toda a cidade desabaram. No centro da cidade, um grupo de prédios residenciais a oeste da mesquita Hacı Ali Öztürk parece destruído.

Pelo menos treze prédios em cerca de dois quarteirões da cidade - todos entre três e cinco andares de altura - foram destruídos.

A leste do complexo da mesquita, dois grandes edifícios também são vistos destruídos.

Os escombros desses dois prédios, de quatro e seis andares, espalham-se pela rua. Um dos telhados parece permanecer intacto, apesar do colapso do prédio abaixo. Mais adiante na rua, escavadoras surgem a limpar outro prédio desabado. Ao norte de Islahiye, imagens da cidade de Nurdagi mostram dezenas de reboques de trator na rodovia.

O “Great Garden” da cidade, normalmente um espaço verdejante com bancos e lojas, agora está cheio de tendas, provavelmente para abrigar sobreviventes e equipas de emergência.

Pelo menos dois grandes arranha-céus, localizados a sul do parque, desabaram. Mais três no lado norte do parque e vários prédios a leste também desabaram.

Alguns edifícios parecem ainda estar de pé, mas têm uma quantidade significativa de detritos à volta. Pelo menos três prédios residenciais – acabaram por cair na área à volta estádio do distrito de Nurdagi.

Um número significativo de veículos é visto na área e na parte oeste de Nurdagi, perto de um prédio governamental, dezenas de tendas foram construídas.