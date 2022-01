O serviço Google Fotos é um dos melhores para manter as suas fotografias e vídeos organizados e sincronizados entre dispositivos e nem as mais recentes limitações de armazenamento afastaram os utilizadores. No entanto, se mantém a sincronização por dados móveis ativada, só para fotos, saiba que essa opção mudou.

Por isso, cuidado com os vídeos!

O Google Fotos tem vindo a evoluir de forma muito consistente e tem ganho funcionalidades bastante avançadas, tanto para a gestão das fotografias e vídeos, como para a sua própria edição.

Para quem faz a sincronização automática, a melhor forma para não gastar dados móveis era mesmo manter a sincronização apenas por Wi-Fi. No entanto, existe a opção de sincronizar por dados móveis que, até então, poderia ser feita só para fotos, só para vídeos ou ambos. Mas essa opção mudou.

Agora, quem tem a sincronização de dados ativa deve ficar consciente de que tanto fotos como vídeos serão carregados de forma automática.

Apesar disso, o utilizador terá do seu lado a opção de limitar a quantidade de uso diário de dados alocado a essa opção.

Sincronização através de dados móveis limitada - Como fazer?

Para que não esgote os seus dados móveis rapidamente, deverá, na aplicação Google Fotos, aceder às Definições, seguido de Cópia de segurança e sincronização e Utilização de dados móveis. Nessa opção terá então os vários limites diários que podem ir de "Não carregar dados" a "ilimitado", passando pelos 5, 10 ou 30 MB.

Nesta sincronização serão então carregadas fotos e vídeos, até ao limite diário escolhido, através dos dados móveis.