Jogos grátis no PS Now para janeiro de 2022

Já são conhecidos os jogos que chegam ao catálogo do Playstation Now, neste primeiro mês de 2022.

Os jogos agora revelados são bastante variados, permitindo assim, agradar a um vasto leque de jogadores. Venham conhecê-los.

2022 já por cá anda, e com a chegada do primeiro mês do ano, também chegam novos jogos ao catálogo do serviço da Sony, Playstation Now.

Encabeçada por Mortal Kombat 11, a lista é bastante apresentada e certamente agradará à maior parte dos jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço.

Mortal Kombat 11

Desenvolvido pela NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 dispensa quaisquer apresentações. É um dos títulos de luta mais conhecidos do planeta e que, inclusive, já recebeu adaptações para o cinema. Neste mês de janeiro de 2022, Mortal Kombat 11 chega ao PlayStation Now e já se encontra disponível.

Em Mortal Kombat 11, os jogadores poderão controlar os lutadores mais conhecidos da série de ima forma completamente nova, onde se apresentam novas Variações desses mesmos Personagens, que podem ser personalizadas. Com um modo história que apresenta uma vertente artística quase cinematográfica, os jogadores poderão encontrar uma lista de personagens e os novos Klassic Fighters.

Fury Unleashed

Em Fury Unleashed, os jogadores com subscrição ativa do PlayStation Now poderão jogar este título roguelike frenético sozinhos ou em cooperação local ou online onde, num livro de banda desenhada em constante mudança, poderão explorar páginas com cenários inspiradores, escolher as habilidades dos heróis e personalizar o nível de dificuldade do jogo.

Neste título, a tinta é o recurso mais valioso e o objetivo passa por descobrir porque é que John Kowalsky, o criador da aclamada série Fury Unleashed, está a ter uma crise de criatividade e tentar ajudá-lo a ultrapassá-la.

Unturned

A chegada de Unturned ao PlayStation Now, permite aos jogadores desempenhar o papel de um sobrevivente nas ruínas da sociedade moderna, infestadas de mortos-vivos. Trata-se de um jogo de exploração e sobrevivência para até 24 jogadores, onde trabalhar com em equipa é crucial.

Podemos ainda formar alianças ou jogar a solo, enquanto procuramos por armas e mantimentos para sobreviver, neste mundo repleto de mortos-vivos para matar. Ao ganhar experiência com a evolução do jogo, os jogadores poderão atualizar os seus equipamentos, enquanto que com os recursos recolhidos poderão fabricar items e acessórios.

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Ao catálogo do serviço PlayStation Now chega ainda, Kerbal Space Program: Enhanced Edition. Trata-se de um jogo de exploração espacial, onde os jogadores poderão controlar o programa espacial de uma raça de alienígenas conhecidos como Kerbals.

Neste jogo divertido mas em simultâneo, didático, os jogadores terão de construir uma nave espacial funcional e auto suficiente para ser lançada para órbita, com a sua tripulação Kerbals. O objetivo, além de manter os nossos astronautas vivos e de saúde, consiste em explorar as luas e planetas do sistema solar Kerbal, construindo bases e estações espaciais para a conquista do espaço.

Esta versão Enhanced Edition, encontra-se otimizada para jogadores de consolas, com interface remodelada e novos controlos.

Super Time Force Ultra

As novidades não ficam por aqui e, em janeiro, chega ainda ao catálogo do PlayStation Now o jogo indie, Super Time Force Ultra, um titulo de plataformas cheio de ação onde poderemos controlar o tempo no campo de batalha. O jogador poderá voltar atrás no tempo e escolher quando participar na ação, numa experiência cooperativa de um jogador único, e controlar até 19 personagens e combater em 6 períodos de tempo diferentes, desde o passado longínquo até ao futuro distante.