Google Dorks: como encontrar informação “escondida” no Google

O Google é muito mais do que um motor de pesquisa para encontrar notícias, imagens ou páginas web. Mas já ouviu falar em Google Dorking (Google Dorks) ?

Muito utilizada em cibersegurança e em atividades de OSINT (Open Source Intelligence), permite tirar partido das funcionalidades avançadas do Google para realizar pesquisas mais precisas. No entanto, também demonstra como uma configuração incorreta de um site pode acabar por expor informação que deveria permanecer privada.

O que são Google Dorks?

Os Google Dorks, também conhecidos como Google Hacking, consistem na utilização de operadores avançados de pesquisa para filtrar os resultados do Google de acordo com critérios específicos.

Em vez de pesquisar apenas por palavras-chave, é possível restringir os resultados a um determinado domínio, procurar ficheiros PDF, identificar páginas com um título específico ou encontrar conteúdos que contenham determinadas expressões.

Esta técnica é particularmente útil para investigadores, jornalistas, administradores de sistemas e profissionais de cibersegurança, tanto na recolha de informação pública como na identificação de possíveis exposições acidentais de dados.

Importa, contudo, esclarecer que os Google Dorks não permitem aceder automaticamente a qualquer informação privada. Os resultados dependem dos conteúdos que o motor de pesquisa consegue indexar e das permissões e configurações dos sistemas em causa.

Os principais operadores de pesquisa

Existem vários operadores que podem ser combinados para tornar as pesquisas mais eficazes.

Operador Função Exemplo site: Limita a pesquisa a um domínio ou site site:example.com cibersegurança filetype: Procura ficheiros de determinado formato site:example.com filetype:pdf intitle: Procura páginas com uma palavra no título intitle:relatório segurança inurl: Procura páginas cujo URL contém um termo inurl:documentos intext: Procura um termo no conteúdo das páginas intext:"política de segurança" - Exclui palavras dos resultados cibersegurança -emprego " " Procura uma expressão exata "relatório de auditoria" OR Procura resultados que correspondam a uma alternativa ou outra firewall OR VPN

Estes operadores podem ser utilizados isoladamente ou combinados. Por exemplo, site:example.com filetype:pdf segurança procura documentos PDF relacionados com segurança dentro do domínio indicado.

Os exemplos utilizam example.com como domínio ilustrativo. Para pesquisas reais, deve ser utilizado um domínio próprio ou um site cuja análise seja autorizada.

5 exemplos práticos de Google Dorks

1. Encontrar documentos PDF num site

A pesquisa seguinte permite localizar documentos PDF indexados num domínio:

site:example.com filetype:pdf

Pode ser útil para encontrar relatórios, manuais, regulamentos ou documentação técnica disponibilizada publicamente.

2. Procurar documentos relacionados com segurança

site:example.com filetype:pdf cibersegurança

Ao combinar o domínio, o formato do ficheiro e uma palavra-chave, é possível reduzir significativamente o número de resultados e encontrar documentação relevante.

3. Identificar páginas com um termo específico no URL

site:example.com inurl:admin

Esta pesquisa procura páginas indexadas cujo URL contém o termo admin . Os resultados podem incluir páginas administrativas legítimas, documentação ou outras referências ao termo.

Encontrar uma página de administração não significa que seja possível entrar nela. O acesso deve continuar protegido por mecanismos de autenticação e autorização.

4. Procurar expressões exatas

site:example.com "política de segurança da informação"

As aspas permitem procurar uma expressão específica, sendo úteis para localizar políticas, procedimentos ou referências documentais.

5. Encontrar páginas que mencionam um formato de configuração

site:example.com filetype:json

Esta pesquisa pode devolver ficheiros JSON publicamente indexados. Dependendo do site, estes podem corresponder a dados públicos, ficheiros técnicos ou outros recursos.

A presença de um ficheiro nos resultados não demonstra, por si só, que exista uma vulnerabilidade. É necessário avaliar o conteúdo, o contexto e a autorização para qualquer análise adicional.

Google Dorks e cibersegurança: quais são os riscos?

O Google Dorking pode ser uma ferramenta valiosa para identificar problemas de exposição de informação. Entre os riscos que uma organização deve ter em consideração estão:

Como proteger um site contra Google Dorks?

Não existe um mecanismo único que impeça todas as pesquisas deste género. A proteção depende sobretudo da forma como o site e os respetivos conteúdos estão configurados.

Entre as medidas recomendadas estão:

Restringir o acesso a conteúdos confidenciais: utilizar autenticação e autorização no servidor, em vez de confiar apenas na ausência de links públicos.

utilizar autenticação e autorização no servidor, em vez de confiar apenas na ausência de links públicos. Rever os ficheiros publicados: confirmar que documentos, cópias de segurança e ficheiros de configuração não contêm informação sensível.

confirmar que documentos, cópias de segurança e ficheiros de configuração não contêm informação sensível. Auditar a superfície pública: testar periodicamente pesquisas que permitam identificar conteúdos indexados associados ao próprio domínio.

testar periodicamente pesquisas que permitam identificar conteúdos indexados associados ao próprio domínio. Utilizar os controlos de indexação adequados: recorrer a mecanismos como noindex quando se pretende evitar a inclusão de determinadas páginas nos resultados dos motores de pesquisa.

recorrer a mecanismos como quando se pretende evitar a inclusão de determinadas páginas nos resultados dos motores de pesquisa. Remover exposições indevidas: corrigir a origem do problema e, quando necessário, solicitar a remoção de resultados desatualizados aos motores de pesquisa.

O ficheiro robots.txt merece uma atenção especial: pode orientar os motores de pesquisa sobre as áreas que não devem rastrear, mas não é um mecanismo de autenticação nem garante que os conteúdos permaneçam secretos.