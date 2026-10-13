Tesla Model 3 foi o carro mais vendido em Portugal em setembro de 2026! Conheça o TOP 10
O mercado automóvel português registou um mês de setembro positivo, com 23.294 veículos matriculados, mais 13,4% do que no mesmo período de 2025. Entre os automóveis ligeiros de passageiros, o destaque foi para a Tesla, que colocou o Model 3 e o Model Y nas duas primeiras posições da tabela dos modelos mais vendidos.
Tesla Model 3 lidera as vendas em setembro
O Tesla Model 3 foi o automóvel ligeiro de passageiros com mais matrículas em Portugal durante setembro de 2026, com 2.065 unidades. O resultado representa um crescimento expressivo face às 642 unidades registadas no mesmo mês do ano anterior.
Na segunda posição ficou o Tesla Model Y, com 684 matrículas. A Dacia conseguiu também colocar dois modelos entre os quatro primeiros lugares: o Duster, com 439 unidades, e o Sandero, com 396.
A lista dos dez modelos mais vendidos inclui ainda propostas de marcas como Peugeot, Toyota, Citroën, Volvo e Omoda.
Os 10 carros mais vendidos em Portugal
De acordo com os dados divulgados, a classificação de setembro ficou assim:
|Posição
|Modelo
|Matrículas
|1.º
|Tesla Model 3
|2.065
|2.º
|Tesla Model Y
|684
|3.º
|Dacia Duster
|439
|4.º
|Dacia Sandero
|396
|5.º
|Peugeot 2008
|373
|6.º
|Peugeot 208
|332
|7.º
|Toyota Yaris Cross
|307
|8.º
|Citroën C3
|304
|9.º
|Volvo EX30
|287
|10.º
|Omoda 5
|286
Fonte: ACAP — setembro de 2026.
A presença de três modelos 100% elétricos nesta lista – Tesla Model 3, Tesla Model Y e Volvo EX30 – evidencia a diversidade de propostas elétricas entre os modelos com maior procura no mercado português.
Peugeot 2008 continua na luta pela liderança anual
Apesar do resultado expressivo da Tesla em setembro, a classificação acumulada dos primeiros nove meses do ano apresenta um cenário mais equilibrado.
Entre janeiro e setembro de 2026, o Peugeot 2008 somou 5.815 matrículas, enquanto o Tesla Model 3 chegou às 5.784 unidades. A diferença é de apenas 31 veículos, deixando a disputa pela liderança anual em aberto.
Os dados de setembro confirmam, assim, um mercado automóvel dinâmico, no qual os veículos elétricos ganham visibilidade e os modelos de diferentes segmentos continuam a disputar as preferências dos portugueses.
Nota: os números apresentados referem-se a matrículas de automóveis ligeiros de passageiros, não devendo ser confundidos com o total de veículos de todas as categorias.
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