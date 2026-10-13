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Tesla Model 3 foi o carro mais vendido em Portugal em setembro de 2026! Conheça o TOP 10

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O mercado automóvel português registou um mês de setembro positivo, com 23.294 veículos matriculados, mais 13,4% do que no mesmo período de 2025. Entre os automóveis ligeiros de passageiros, o destaque foi para a Tesla, que colocou o Model 3 e o Model Y nas duas primeiras posições da tabela dos modelos mais vendidos.

Tesla Model 3 foi o carro mais vendido em Portugal em setembro de 2026! Conheça o TOP 10

Tesla Model 3 lidera as vendas em setembro

O Tesla Model 3 foi o automóvel ligeiro de passageiros com mais matrículas em Portugal durante setembro de 2026, com 2.065 unidades. O resultado representa um crescimento expressivo face às 642 unidades registadas no mesmo mês do ano anterior.

Na segunda posição ficou o Tesla Model Y, com 684 matrículas. A Dacia conseguiu também colocar dois modelos entre os quatro primeiros lugares: o Duster, com 439 unidades, e o Sandero, com 396.

A lista dos dez modelos mais vendidos inclui ainda propostas de marcas como Peugeot, Toyota, Citroën, Volvo e Omoda.

Tesla Model 3 foi o carro mais vendido em Portugal em setembro de 2026! Conheça o TOP 10

Os 10 carros mais vendidos em Portugal

De acordo com os dados divulgados, a classificação de setembro ficou assim:

PosiçãoModeloMatrículas
1.ºTesla Model 32.065
2.ºTesla Model Y684
3.ºDacia Duster439
4.ºDacia Sandero396
5.ºPeugeot 2008373
6.ºPeugeot 208332
7.ºToyota Yaris Cross307
8.ºCitroën C3304
9.ºVolvo EX30287
10.ºOmoda 5286

Fonte: ACAP — setembro de 2026.

A presença de três modelos 100% elétricos nesta lista – Tesla Model 3, Tesla Model Y e Volvo EX30 – evidencia a diversidade de propostas elétricas entre os modelos com maior procura no mercado português.

Peugeot 2008 continua na luta pela liderança anual

Apesar do resultado expressivo da Tesla em setembro, a classificação acumulada dos primeiros nove meses do ano apresenta um cenário mais equilibrado.

Tesla Model 3 foi o carro mais vendido em Portugal em setembro de 2026! Conheça o TOP 10

Entre janeiro e setembro de 2026, o Peugeot 2008 somou 5.815 matrículas, enquanto o Tesla Model 3 chegou às 5.784 unidades. A diferença é de apenas 31 veículos, deixando a disputa pela liderança anual em aberto.

Os dados de setembro confirmam, assim, um mercado automóvel dinâmico, no qual os veículos elétricos ganham visibilidade e os modelos de diferentes segmentos continuam a disputar as preferências dos portugueses.

Nota: os números apresentados referem-se a matrículas de automóveis ligeiros de passageiros, não devendo ser confundidos com o total de veículos de todas as categorias.

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Autor: Pedro Pinto
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  1. Avatar de Max
    Max

    ACAP

    • Agosto de 2026: 1º Dacia Sandero (511 unidades), 2º Citroen C3 (435), 3º Dacia Duster (324). … 10º Citroen C3 Aircross. Em agosto, foram matriculados 147 Model Y e 1 Model 3.
    • Julho de 2026: 1º Peugeot 208 (509), 2º Dacia Sandero (456), 3º Peugeot 2008 (433) … 10º Toyota Yaris (293). Em julho foram matriculados 3 Model Y e 3 Model 3.

    Como os Model 3 são fabricados na China e só há barcos no final de cada trimestre, as vendas de setembro correspondem praticamente às vendas do 3º trimestre.,

    Responder
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