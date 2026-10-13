Tesla Model 3 foi o carro mais vendido em Portugal em setembro de 2026! Conheça o TOP 10

O mercado automóvel português registou um mês de setembro positivo, com 23.294 veículos matriculados, mais 13,4% do que no mesmo período de 2025. Entre os automóveis ligeiros de passageiros, o destaque foi para a Tesla, que colocou o Model 3 e o Model Y nas duas primeiras posições da tabela dos modelos mais vendidos.

Tesla Model 3 lidera as vendas em setembro

O Tesla Model 3 foi o automóvel ligeiro de passageiros com mais matrículas em Portugal durante setembro de 2026, com 2.065 unidades. O resultado representa um crescimento expressivo face às 642 unidades registadas no mesmo mês do ano anterior.

Na segunda posição ficou o Tesla Model Y, com 684 matrículas. A Dacia conseguiu também colocar dois modelos entre os quatro primeiros lugares: o Duster, com 439 unidades, e o Sandero, com 396.

A lista dos dez modelos mais vendidos inclui ainda propostas de marcas como Peugeot, Toyota, Citroën, Volvo e Omoda.

Os 10 carros mais vendidos em Portugal

De acordo com os dados divulgados, a classificação de setembro ficou assim:

Posição Modelo Matrículas 1.º Tesla Model 3 2.065 2.º Tesla Model Y 684 3.º Dacia Duster 439 4.º Dacia Sandero 396 5.º Peugeot 2008 373 6.º Peugeot 208 332 7.º Toyota Yaris Cross 307 8.º Citroën C3 304 9.º Volvo EX30 287 10.º Omoda 5 286

Fonte: ACAP — setembro de 2026.

A presença de três modelos 100% elétricos nesta lista – Tesla Model 3, Tesla Model Y e Volvo EX30 – evidencia a diversidade de propostas elétricas entre os modelos com maior procura no mercado português.

Peugeot 2008 continua na luta pela liderança anual

Apesar do resultado expressivo da Tesla em setembro, a classificação acumulada dos primeiros nove meses do ano apresenta um cenário mais equilibrado.

Entre janeiro e setembro de 2026, o Peugeot 2008 somou 5.815 matrículas, enquanto o Tesla Model 3 chegou às 5.784 unidades. A diferença é de apenas 31 veículos, deixando a disputa pela liderança anual em aberto.

Os dados de setembro confirmam, assim, um mercado automóvel dinâmico, no qual os veículos elétricos ganham visibilidade e os modelos de diferentes segmentos continuam a disputar as preferências dos portugueses.

Nota: os números apresentados referem-se a matrículas de automóveis ligeiros de passageiros, não devendo ser confundidos com o total de veículos de todas as categorias.