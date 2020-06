Google compra a startup de óculos inteligentes North

Através de um anúncio feito nesta terça-feira, a Google tornou publica a aquisição da North, uma startup canadiana ligada ao desenvolvimento e comercialização de óculos inteligentes. Esta startup ficou conhecida sobretudo pelos seus óculos designados Focals.

A Google é uma empresa que está em constante evolução e procura novas soluções e projetos que sirvam os utilizadores. Este é, assim, mais um passo da gigante da Califórnia no sentido de se tornar ainda mais completa em vários segmentos.

Google compra a North, empresa de óculos inteligentes

Depois de alguns rumores, a Google confirmou esta terça-feira, através de um comunicado, a compra da North, uma startup canadiana de óculos inteligentes. O anúncio foi feito através do blog oficial da empresa de Sundar Pichai.

Hoje anunciamos que a Google adquiriu a North, pioneira em interfaces homem-computador e óculos inteligentes. A North construiu uma base tecnológica sólida e estamos entusiasmados por se juntar a nós, nos nossos esforços para criar dispositivos e serviços úteis.

No entanto, apesar de não divulgar pormenores do acordo, a Google adianta que a equipa da North vai fazer agora parte dos escritórios da tecnológica no Canadá.

A experiência técnica da North vai ajudar à medida que continuaremos a investir no hardware e no futuro da computação ambiental. Eles vão-se juntar à equipa da Google com sede em Kitchener-Waterloo, Canadá – a cidade natal da North, uma área com um impressionante talento tecnológico. Estamos empolgados em receber os nossos novos colegas e comprometidos com a crescente comunidade tecnológica global de Kitchener-Waterloo.

A North ficou conhecida sobretudo pelos seus óculos de realidade aumentada Focals, muito semelhantes a uns óculos comuns. Mas também se tornou popular por ter recebido cerca de 200 dólares (~180 euros) de contributos de empresas como a Intel e a Amazon.

De acordo com o The Globe and Mail, a Google terá pago aproximadamente 180 milhões de dólares, cerca de 160 milhões de euros, pela compra desta startup. O jornal avança ainda que a North vendeu poucas unidades dos seus óculos inteligentes, e estava a começar a sentir dificuldades financeiras.

Pode também ler o comunicado completo da North aqui.