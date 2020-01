A Google tem atualmente na sua oferta de smartphones, colunas e computadores uma forte fonte de rendimento. No entanto, a gigante tecnológica está a ser acusada de roubar tecnologia à Sonos e pode ver assim as vendas dos seus equipamentos serem banidas.

Este caso está sobretudo relacionado com as colunas inteligente da Google, que alegadamente usaram várias tecnologias patenteadas da Sonos sem o devido licenciamento.

A Sonos e a Google, hoje em dia, são concorrentes no segmento das colunas inteligentes destinadas ao mercado doméstico. No entanto, no passado, foram parceiras no desenvolvimento de produtos. Tal, segundo a Sonos, levou a gigante tecnológica a ter acesso a informação privilegiada que está agora a usar de forma ilegal nos seus produtos.

A parceria remonta a 2013, quando a gigante do motor de pesquisa colaborou de modo a incorporar o Google Play Music nas colunas da Sonos. Tendo tido acesso a tecnologias exclusivas, a Google terá usado as mesmas no Chromecast Audio, nas gamas Home e Pixel.

Como resposta a estas alegadas ações, a Sonos está agora a acusar a Google de ter violado várias das suas patentes e quer banir as vendas dos smartphones, colunas e computadores da gigante tecnológica.

Sonos pode levar a Google a ser banida de vender os seus produtos

Este processo não é novo, sendo que ambas as empresas estão em negociações desde 2016 para resolver o caso. No entanto, até ao momento não foi alcançado nenhum entendimento e por isso a marca especializada em áudio vai avançar para a Justiça.

Um dos processos acusa a Google de ter usado tecnologia patenteada sem o devido licenciamento. Em seguimento dessa acusação, foi ainda submetido um requerimento para que seja banida de vender smartphones, colunas e computadores no mercado norte-americano.

As patentes estão sobretudo relacionadas com uma tecnologia wireless que permite que o áudio de várias colunas seja regulado como um todo! Ou seja, o utilizador pode ter vários equipamentos numa divisão e realizar uma segmentação do som para criar um efeito envolvente, ajustar o volume para todas as colunas ao mesmo tempo, etc.

Esperemos agora por desenvolvimentos nos tribunais norte-americanos. A Sonos procura justiça para uma tecnologia que afirma ter criado e que alegadamente foi roubada por parte da Google. Caso a gigante do motor de pesquisa seja considerada culpada, as consequências poderão ser graves!

