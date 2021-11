Fake news: Google dá dicas para fugir à desinformação online

As notícias falsas continuam a assombrar a internet e a comunicação que é passada nas redes sociais. A internet se por um lado ajudou a democratizar o acesso à informação, por outro trouxe desafios do mundo offline para o mundo online: a desinformação.

As gigantes tecnológicas que dominam o mundo online têm vindo a levar a cabo ações que visam minimizar a dissipação das Fake News e agora a Google traz dicas concretas para que cada um de nós seja capaz de interpretar a credibilidade da informação que nos chega.

As grandes empresas que dominam a internet são frequentemente acusadas como as grandes dissipadoras da informação falsa. É natural que a Google, com o motor de pesquisa mais utilizado em todo o mundo, tenha as atenções viradas para si nesta questão.

Não obstante, a empresa tem vindo a revelar ações que mostram que está do lado de quem combate este flagelo. Mas mais do que bloquear a criação deste tipo de conteúdo, é de extrema importância promover a literacia digital.

É neste contexto que a Google apresentou sete conselhos que todos os utilizadores podem seguir para evitar a armadilha das fake news.

1. Verificar a credibilidade das suas fontes

Ao pesquisar na web, certifique-se que o site que está a visitar é a melhor fonte de informação para a sua pesquisa. Considere o objetivo principal do site e questione-se:

Em que é que estão a tentar ajudar-me? Qual é o objetivo ao fornecer essas informações? As informações no site estão alinhadas com outras fontes confiáveis?

Outra forma de verificar a credibilidade de um site passa por consultar fóruns ou páginas de discussão online para ver o que as outras pessoas estão a dizer sobre o site.

2. Procurar a cobertura de notícias

O que é melhor do que uma fonte? Várias fontes. Veja como (e se) diferentes meios de comunicação noticiaram o mesmo acontecimento/ facto para ter uma visão mais completa sobre determinado tópico. Basta pesquisar a informação através do modo de notícias disponível na barra de pesquisa da Google ou procurar diretamente por um tópico em news.google.com.

3. Fazer mais do que uma pesquisa

Muitas vezes, as pessoas fazem uma pesquisa, veem os primeiros resultados na página web e assumem que encontraram a resposta que procuravam. Mas, uma simples pesquisa sobre um tópico complexo pode não ser suficiente para encontrar a resposta a uma determinada pergunta.

A realização de duas ou três pesquisas oferece uma série de perspetivas e fontes confiáveis para uma visão mais completa sobre o assunto.

4. Verificar se uma imagem está a ser utilizada no contexto correto

Uma imagem vale mais que mil palavras, como diz o velho ditado. Mas uma imagem também pode ser utilizada fora do contexto ou editada com o objetivo de manipular o utilizador. Este, por sua vez, tem a opção de pesquisar no Google usando uma imagem (em vez de texto, como é mais habitual), com o objetivo de verificar se esta já apareceu online anteriormente e em que contexto, para assim averiguar se o seu significado original foi alterado.

5. Consultar os sites verificadores de factos

Tem dúvida sobre a veracidade de uma informação? Faça o teste: experimente pesquisar um tópico no Fact Check Explorer, que reúne mais de 100.000 verificações de factos provenientes de meios de comunicação credíveis em todo o mundo.

6. Usar o Google Earth ou Street View para verificar a localização

Acontecimentos que têm lugar em localizações distantes do utilizador podem mais facilmente ser alvo de manipulação, devido à falta de familiaridade que este tem com esses locais.

Se o utilizador quiser saber se uma fotografia é realmente do local que diz ser, basta pesquisar esse mesmo local no Google Earth ou no Street View do Google Maps para confirmar a credibilidade da informação.

7. Não incluir a resposta na pergunta de pesquisa

Muitas vezes decidimos saber mais sobre um determinado tema quando já suspeitamos de uma resposta. Mas incluir essa resposta no processo de busca pode influenciar os resultados da própria pesquisa.

Por exemplo, se pesquisarmos “Os golden retrievers pesam 85 quilos”, corremos o risco de encontrar “85 quilos” na página web de resultados. Em vez disso, devemos pesquisar apenas por "peso dos golden retrievers", pois dessa forma teremos acesso a uma maior variedade de resultados.