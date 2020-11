Dica: Use o Google Maps e controlo o Apple Music sem sair dos mapas

Muitos utilizadores do iOS usam o Google Maps pelo seu serviço ser efetivamente muito bom. No dia a dia, a conduzir com o auxílio do Maps, podemos usar os controlos de música para não termos de sair da app de mapas para a de música. Assim, a ideia é usar esta app de navegação e ter acesso ao Apple Music. É possível e é isso que hoje vamos ver como se faz.

Costuma ouvir música enquanto conduz? Muito bem, não é o único então. Como tal, se usa o Google Maps para navegação, com esta dica vai poder integrar os botões da aplicação de música da Apple.

A maioria de nós ouve música enquanto mantém as mãos no volante. Muitos também confiam e usam os mapas para irem diretos ao local pelos melhores caminhos. Assim, se se encaixa neste tipo de condutor, e usa o seu iPhone para servir de GPS e ao mesmo tempo reproduzir as suas músicas, estas dica é para si.

Quando vamos a conduzir não devemos tirar os olhos da estrada. Contudo, usar a app Apple Music, por exemplo, ou o Spotify (que também podemos usar nesta dica) poderá distrair-nos uns segundos. Como não queremos isso, a ideia é termos no ecrã dos mapas os botões da app de música.

Configurar o Google Maps com os controlos do Apple Music

Configurar os controlos de música no Google Maps é um procedimento bastante fácil e direto. Nesse sentido, independentemente do dispositivo iOS que está a usar, com duas ou três etapas ativa a opção.

1.º Passo

Abra o Google Maps no seu iPhone ou iPad (se não tiver, instale daqui). Agora clique no canto superior direito, na barra de pesquisa, para entrar no seu perfil. Neste menu, toque em Definições conforme mostrado na imagem abaixo.

2.º Passo

Agora, clique na opção Navegação. Aqui, selecione Controlos de reprodução de música localizado logo acima das Opções de trajeto.

3.º – Passo

Assim, irá chegar ao menu onde pode escolher o Apple Music como app multimédia do Google Maps. Atente que também pode escolher o Spotify, como já em tempos demos a conhecer.

Portanto, agora é usar e abusar, sem tirar os olhos do que é importante. Conduzir com segurança, bem orientado e com o melhor som. Boa viagem.

Leia também: