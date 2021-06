YOYO: A Luz LED que pode usar em qualquer lugar

Hoje em dia existem os gadgets para todas as necessidades. O mercado dos “objetos” continua a evoluir e hoje damos a conhecer o YOYO, uma Luz LED que pode usar em qualquer lugar.

Conheça as principais especificações desta luz e aproveite a nossa oferta.

PUB

Procura uma Luz para os mais diversos cenários? Então talvez a Luz LED YOYO da Prozis possa responder às suas necessidades. Esta luz á altamente versátil, tendo em conta a forma como funciona.

A YOYO é super prática, com um design muito interessante e bastante ergonómica.

Pode ser usada como luz numa secretária, para leitura no sofá, para iluminação de presença num quarto, para campismo, etc. Pode até usar esta luz numa trotineta, bicicleta, etc.

Principais características da Luz LED YOYO

Sistema multifuncional / adaptável a vários cenários

Flashlight, night light e Desk light

Autonomia para 4 horas

Portátil

LED Power: 2W

Tempo de vida do LED: até 45 mil horas

Bateria: 1200 mAh,, 44 Wh

Tempo de carregamento: 3 horas

Peso: 220 gramas

Aproveitem a nossa promoção para comprar esta luz LED YOYO..

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta luz LED YOYO um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Além disso, recebem também algumas ofertas.