Elden Ring, revelado pela Bandai Namco e irá mais além do jogo

Elden Ring, nova aventura com o selo de qualidade da Bandai Namco foi apresentada no Summer Game Fest e promete bastante, nomeadamente por ter dois nomes sonantes do entretenimento a moldarem-lhe a história.

Venham conhecer um pouco melhor Elden Ring e quem são esses dois nomes fortes que lhe antecipam a certeza de qualidade superior.

PUB

Foi no decorrer do Summer Game Fest (edição digital) que foi revelado pela Bandai Namco Elden Ring, uma aventura de fantasia que parece ter todos os predicados para vir a ser um jogo épico.

E isto, pois Elden Ring encontra-se a ser produzido com o apoio de dois nomes extremamente sonantes dos últimos anos, no que respeita ao entretenimento.

Com efeito, Elden Ring apresenta-nos um novo mundo repleto de histórias profundas e histórias fantásticas que se encontram a ser construídas em conjunto por Hidetaka Miyazaki (criador de Dark Souls) e George R. R. Martin (autor das Crónicas de Gelo e do Fogo).

Elden Ring

A ação decorre num continente de fantasia (Lands Between) governado pela Rainha Marika “A Eterna”. Nessas terras misteriosas, existe o Elden Ring, que é uma espécie de entidade que controla o mundo em si. É a fonte de energia desta terra repleta de magia e que agora, sem se saber bem porquê, se encontra despedaçado.

Os filhos de Marika, todos eles Demigods, reclamaram os fragmentos do Elden Ring como seus (cada fragmento corresponde a uma Grande Runa) e o poder concedido por cada uma delas, acabou inevitavelmente por originar um conflito entre todos: The Shattering.

É neste ambiente de conflito e destruição que o jogador entra na demanda de parar com a Guerra e de se tornar o próximo Elden Lord.

A solo ou com amigos (online), a aventura promete ser épica num continente extremamente detalhado e imaginativo das Lands Between, criado por duas grandes mentes do entretenimento.

Elden Ring é um RPG de aventura e ação na qual os jogadores embarcarão numa viagem através de um mundo meticuloso feito à mão, inundado de sangue e traição, onde o trabalho com as várias personagens, cada qual com as suas próprias motivações, irá ajudar a avançar na história.

Com o decorrer da aventura, o jogador terá de defrontar criaturas temíveis e adversários com passados tumultuosos que se apresentarão como pedras no nosso caminho que teremos de saber contornar, pelo combate. Caminho esse que, que será decidido consoante as decisões e êxitos dos jogadores.

Os jogadores, que desfrutarão de lugares vastos e conectados com o tempo real e progressão do dia para a noite, estarão totalmente imersos no mundo do Elden Ring assim que iniciarem a sua jornada e escolherem o seu próprio caminho. Percorre a pé ou a cavalo, sozinho ou online com outros jogadores, através de planícies verdejantes, inundações sufocantes e florestas exuberantes. Sobe montanhas tortuosas, entra em castelos de awkking, e contempla outros pontos turísticos majestosos numa escala nunca antes vista num jogo da From Software.

As opções de personalização de Elden Ring permitem aos jogadores definir o seu próprio estilo de jogo único. A experimentação será fundamental graças à vasta gama de armas, poderes mágicos e habilidades que serão encontrados em todo o mundo, para que os jogadores possam seguir caminhos que não tenham explorado anteriormente para progredir.

Elden Ring é uma aventura emocionante onde o jogador vai decidir o futuro de um vasto mundo cheio de intriga e poder. Pelo caminho vai ter de lutar contra inimigos formidáveis no estilo de combate de assinatura da From Software e descobrir uma vasta gama de estratégias engenhosas que serão possíveis através da jogabilidade aberta que o título apresenta.

Segundo a Bandai Namco o jogo vai ter um “vasto leque de armas, habilidades mágicas e skills que poderemos encontrar e melhorar no decorrer da nossa aventura“.

“Em Elden Ring aplicamos toda a nossa experiência em jogos de fantasia escura, de interpretação de papéis e de ação cultivados ao longo da saga Dark Souls para criar uma evolução clássica e ousada do género“, disse Hidetaka Miyazaki, diretor da FromSoftware. “Criámos um mundo rico com escala e âmbito espetaculares baseados nas lendas escritas para o jogo por George R. R. Martin. Elden Ring é um mundo cheio de mistérios e perigos à espera de serem explorados e descobertos; um drama em que várias personagens exibem as suas próprias motivações espirituais e ocultas. Esperamos que gostem de experimentar em primeira mão.”

“Estou entusiasmado por anunciar a data de lançamento do Elden Ring- um novo jogo criado por Miyazaki e George R.R. Martin, dois criadores que admiro muito e que têm muitos fãs em todo o mundo. Estou muito feliz e entusiasmado por poder contar-vos esta notícia“, disse Yasuo Miyakawa, presidente e diretor da Bandai Namco “Continuaremos a desenvolver Elden Ring não só como um jogo, mas também noutras áreas diversas para oferecer a visão de mundo e charme deste título a todos os nossos fãs em qualquer lugar do planeta. Estamos ansiosos pelo seu apoio contínuo.”

Entretanto, já se sabe que Elden Ring não se vai ficar pelo título agora apresentado. Segundo o que se sabe, este rico universo vai ser também aproveitado noutros tipos de entretenimento e divulgação digital. Será que poderemos esperar uma série ou filme relacionado com o jogo?

Elden Ring estará disponível a 21 de janeiro de 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam. O jogo suporta a Entrega Inteligente nas consolas Xbox. Haverá também atualizações gratuitas para a PS5 para os jogadores que comprarem a versão PS4.