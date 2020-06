Realme Watch: mais de 15.000 unidades vendidas em apenas 2 minutos

Recentemente a marca Realme lançou vários equipamentos inteligentes. E o dia de estreia nas vendas de alguns deles foi um verdadeiro sucesso.

O primeiro desses produtos a ser colocado à venda foi a televisão inteligente Realme Smart TV, que vendeu mais de 15.000 unidades em menos de 10 minutos. Mas a grande surpresa foi o smartwatch da marca que em dois minutos também conseguiu superar a barreira das 15 mil unidades vendidas.

Há não muito tempo atrás, os produtos chineses eram sobretudo conhecidos por serem cópias ou falsificações de outros equipamentos de marca reconhecida. Mas ao longo dos anos esse conceito foi mudando.

As empresas da china começaram a criar produtos que passaram de clones para produtos concorrentes num mercado já muito competitivo. Houve um melhoramento nas características dos dispositivos, nomeadamente smartphones e tablets, oferecendo aos consumidores bons produtos a preços bastante acessíveis a todas as carteiras.

Desta forma hoje são já várias as marcas chinesas que conquistaram vários segmentos do mercado tecnológico, como por exemplo a Huawei, Xiaomi e OnePlus. Deixaram de ser a sombra de marcas populares para passarem elas mesmas a ter destaque.

Apesar de o mercado dos smartphones ser o mais expressivo desta mudança, o segmento dos relógios inteligentes também é cada vez mais competitivo.

Realme Watch conquistou os utilizadores no primeiro dia de vendas

A chinesa Realme colocou à venda pela primeira vez o seu smartwatch nesta sexta-feira, dia 5 de junho e os resultados não poderiam ser melhores. A empresa fez questão de partilhar na sua conta do Twitter que em apenas dois minutos foram vendidas 15.000 unidades do Realme Watch.

Na publicação, a empresa também refere que está cada vez mais próxima de se tornar na mais popular marca de tecnologia para LifeStyle.

O relógio inteligente foi vendido na Índia pela Flipkart e também pelo site oficial da marca.

Provavelmente o preço do smartwatch contribuiu para este sucesso de vendas, uma vez que custa apenas 53 dólares, cerca de 47 euros.

Quanto às características, o Realme Watch tem um ecrã touch de 1,4 polegadas e 12 mostradores. É capaz de fazer monitorização da frequência cardíaca, notificação de chamadas, análise do sono e medidor do nível de oxigénio no sangue, através de um monitor de SpO2.

Tem uma certificação IP68, o que o torna resistente à poeira e à água. A bateria de 160 mAh garante cerca de 9 dias de autonomia.

Este relógio voltará a ser colocado à venda no próximo dia 9 de junho.

No início do mês, a marca tinha igualmente colocado à venda a sua Realme Smart TV, conseguindo vender também mais de 15 mil televisões inteligentes em menos de 10 minutos. Este feito foi também partilhado pela fabricante no seu Twitter.