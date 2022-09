VortX: Batidos e shakes proteicos sem grumos em segundos

A alimentação saudável é fundamental para uma vida saudável. Com tanta informação e receitas que existem, facilmente conseguimos fazer ementas em casa, bastando para isso ter apenas os alimentos e também os equipamentos necessários.

Hoje damos a conhecer o VortX, um doseador para batidos e shakes proteicos.

Adicionar um doseador ao suplemento desportivo favorito da sua bebida é uma forma fácil de adicionar nutrientes à sua dieta. E um bom liquidificador portátil torna as coisas mais fáceis, permitindo-te agitar um bocadinho as coisas.

Com 6000-6500 RPM e uma tecnologia de mistura em vórtice, o Vortx mistura os seus ingredientes até obter uma consistência sem grumos e aveludada. Além dos batidos proteicos, pode utilizar o Vortx para batidos em pó, leite em pó para bebés e outras receitas de papas.

O Shaker e Liquidificador Portátil Vortx da Prozis combina qualidade e um design bastante moderno. Feito de materiais resistentes, fácil de utilizar e portátil, este é um liquidificador que pode até levar para o ginásio, para um treino funcional, escalada, campismo e muito mais.

Especificações do VortX

Materiais: ABS (tampa), AS (copo), aço inoxidável 304 (base do motor), nylon (liquidificador)

ABS (tampa), AS (copo), aço inoxidável 304 (base do motor), nylon (liquidificador) Bateria: 3 x AAA alcalinas (não incluídas)

3 x AAA alcalinas (não incluídas) Capacidade: 750 mL

750 mL Peso: 382 g

382 g Dimensões: 85 (C) x 105 (L) x 190 (A) mm

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir o VortX, com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).