Voodoo Racer: O carro que faz super manobras através de gestos

Ao longo do último ano o Pplware tem tido a oportunidade de testar e analisar gadgets bastante interessante com a marca Prozis. Como temos referido, a empresa deixou de ter como target apenas a suplementação e tem apostado agora em alguns equipamentos eletrónicos.

Hoje apresentamos o Voodoo Racer, um carro eletrónico para manobras com controlo por gestos.

O Voodoo Racer é um carro telecomandado que tem um design bastante atraente e diferente. Direcionado para os miúdos mas também para os graúdos, o Voodoo Racer destaca-se pelo facto de ser possível controlar através de gestos.

Este é um brinquedo bastante interessante, que pode garantir umas boas horas de diversão.

O equipamento funciona na gama dos 2,4 Ghz sendo o alcance do controlo na ordem dos 40 metros. A velocidade máxima do carro pode chegar aos 10 km/h. De referir que o carro só anda para a frente ou para o lado na horizontal (apenas 2 direções).

Este carro tem uma bateria de 1200 mAh e o tempo de carregamento total é de 3 horas. O carregamento do comando demora cerca de 15 minutos. O carro pesa cerca de 1050g e digamos que até é fácil de transportar para qualquer lugar.

Destaque ainda para o facto deste brinquedo estar equipado com vários LEDs que ajudam na "condução" noturna.

Dentro da caixa podemos encontrar o carro Voodoo Racer, um controlo por gestos, um carregador, uma chave de fendas e o respetivo manual.

