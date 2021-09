O WhatsApp sempre teve questões com a segurança e com a privacidade. Os utilizadores exigiam que as suas conversas circulassem no serviço de forma privada e cifrada, para assim escaparem a olhares alheios.

O serviço, que é detido pelo Facebook, tem trabalhado neste sentido, procurando garantir que tudo está longe de ser visto. Depois das conversas cifradas, surge agora mais uma novidade. Também as cópias de segurança vão passar a circular e ser armazenadas na Cloud cifradas.

Ainda mais segurança no WhatsApp

A suposta facilidade com que o WhatsApp consegue ler e dar acesso às conversas dos utilizadores sempre foi um tema sensível. Mesmo com todas as medidas aplicadas para inverter esta situação, há ainda provas de que nem sempre estas conversas estão protegidas de olhares alheios.

Para aumentar esta segurança e garantir ainda mais privacidade aos utilizadores, há uma novidade. Foi o próprio Mark Zuckerberg que revelou na sua conta do Facebook. O WhatsApp passará a garantir a cifra dos backups desde o smartphone até à Cloud onde ficam armazenados.

Backups cifrados do smartphone até à Cloud

Segundo o CEO do Facebook, esta medida vem complementar todas as outras que tentam já garantir a privacidade dos utilizadores. De forma clara, declarou que o WhatsApp é o primeiro serviço global de mensagens da sua escala a oferecer backups e mensagens cifradas de ponta a ponta.

Esta novidade deverá começar a chegar aos utilizadores nas próximas semanas, quando estes tiverem de escolher uma chave para cifrar as suas cópias de segurança. Importa notar que todas as cópias anteriores, não cifradas, vão ser eliminadas, de forma automática.

Mensagens protegidas a vários níveis

Esta chave de 64 carateres é essencial para a recuperação das cópias. Poderá ser guardada fora do WhatsApp num gestor de passwords ou de outra forma. Existirá ainda a possibilidade de definir uma password para a guardar num cofre virtual criado pelo serviço.

Com esta nova medida o WhatsApp vem aumentar ainda mais a segurança dos dados dos utilizadores. É também uma forma de dar alguma confiança ao serviço, visto que a desconfiança continua elevada e muitos entendem que o serviço consegue ler as suas mensagens.