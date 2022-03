Tem poucas interfaces USB no meu PC? Compre um HUB

É verdade que hoje em dia os computadores são cada vez mais finos, mais leves e cada vez mais potentes. No entanto, é também verdade que têm cada vez menos interfaces de ligação, sendo tudo concentrado em interfaces USB tipo C.

Para quem precisa constantemente de ter mais interfaces no PC, a nossa sugestão de hoje vai para um Hub de interfaces USB.

Hub 4 x USB 3.0: Bom, barato e rápido

Aumente a conectividade e a capacidade de carregamento do seu computador com Hub USB. A nossa sugestão de hoje vai para o Hub 4 x USB 3.0 que além de permitir ter mais interfaces, garante a melhor velocidade de transferência.

O standard USB 3.0 traduz-se numa excelente compatibilidade e numa velocidade de até 5 Gbps para uma transferência de dados simples e rápida.

Este HUB é extremamente leve e disponibiliza 4 interfaces USB 3.0. O comprimento do cabo de ligação é de 10 cm e o material da estrutura é Alumínio + ABS. É compatível com sistemas Windows, Linux e macOS. De referir também que pode ligar, inclusive, este HUB a um smartphone e assim "ganhar" mais interfaces.

Principais especificações do Hub 4 x USB 3.0

Tipo de interface: 4 x Porta USB 3.0

Conector: USB-C 3.0

Tensão de saída USB: 5 V ⎓

Potência de saída máx.: 10 W (5 V ⎓ 2 A)

Comprimento do Cabo: 10 cm

Material da Estrutura: Alumínio + ABS

Compatibilidade: Windows/macOS/Linux

Dimensões: 100 x 30 x 10 mm

Peso: 40 g

Cor: Cinzento Espacial

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Hub de interfaces USB com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).