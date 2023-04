Sugestão Pplware: Impressoras 3D dos 150 € aos 350 €

As criações 3D são cada vez mais acessíveis de executar, muito graças ao preço a que as impressoras estão atualmente disponíveis no mercado. Além do preço cada vez mais baixo, a qualidade do produto final é surpreendente. Veja estas sugestões.

TEVOUP TARANTULA PRO

A impressora 3D TEVOUP TARANTULA PRO tem um design comum, com três eixos e uma área de impressão de 235 x 235 x 250 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns.

A espessura da camada pode variar entre os 0,05 e 0,3 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã para controlo das ações de impressão. Além disso, no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 60 a 150 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão que poderá ser controlado neste aspeto.

A impressora 3D TEVOUP TARANTULA PRO está disponível por apenas 134,39€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto REDSE3W. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

TEVOUP TARANTULA PRO

Artillery Sidewinder-X2

A Artillery Sidewinder-X2 é uma impressora mais robusta e que garante maior detalhe na impressão. A plataforma de impressão é feita em vidro temperado, o que garante uma maior estabilidade da temperatura.

Inclui as tecnologias de deteção de quebra de filamento, de pausa na impressão em caso de falha de energia. A resolução é de 0,1mm a 0,35mm, tem uma velocidade de impressão de 60mm/s a 150mm/s e suporta filamento comum de 1,75mm. Para imprimir os objetos pode haver ligação por cartão de memória ou USB.

A área de impressão é de 300 x 300 mm e 400 mm de altura, o que dá para criar peças maiores do que as opções mais comuns do mercado.

A impressora 3D Artillery Sidewinder-X2 está disponível por apenas 249,99€ (IVA incluído), com envio gratuito a partir de armazém europeu.

Artillery Sidewinder-X2

ATOMSTACK Cambrian Pro Rubber

A impressora 3D ATOMSTACK Cambrian Pro Rubber tem também três eixos e uma área de impressão de 220 x 220 x 250 mm.

Esta distingue-se das restantes por permitir imprimir borracha elástica, garantido a criação de peças maleáveis em qualquer casa, por um preço acessível, sendo compatível com filamentos exclusivos Rub60 e Rub70 (dureza 50-70A). Pode ser ainda usada para imprimir qualquer outro objeto, com filamentos comuns.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,3 mm e é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão. Além disso, no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A impressora 3D ATOMSTACK Cambrian Pro Rubber está disponível em promoção por 354,24€ (IVA incluído). Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu.

ATOMSTACK Cambrian Pro Rubber

As ofertas são limitadas ao stock existente.