Sugestão Pplware: Gravadora laser e impressoras 3D

As impressoras 3D e máquinas de gravação e corte a laser são ideais para alguns ambientes profissionais e também para muitos projetos domésticos. Existem soluções que se adaptam às mais diversas exigências e os preços variam também muito consoante o resultado final. Veja estas opções para os seus projetos DIY.

Gravadora laser Sculpfun S30 Pro Max (10/20W)

A máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S30 Pro MAX está disponível com 10W e 20W (laser) e permite trabalhar numa área de 410 x 400 mm e permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambu, tecido, board KT e placa de plástico.

O comprimento de onda do laser é de 455±5 nm e a precisão é de 0,01 mm. Têm lente de foco que pode ser calibrado de 0,08 mm x 0,1mm, no caso da de 10W o foco a laser é de 0,06 x 0,08mm. A máquina pode cortar madeira até 15 mm de espessura, madeira prensada até 10 mm e metal de 0,05mm.

De referir que, em ambas as opções, os dados são transmitidos através de uma ligação USB. Os formatos aceitáveis ​​são PNG, JPG, DXF, BMP, NC e outros arquivos de imagem. É compatível com Windows e Mac. No entanto, a S9 ainda é compatível com vários softwares de corte, como LightGRBL, LightFire, LightBurn, GrblController e Benbox.

A gravadora laser Sculpfun S30 Pro Max está disponível nas versões com laser de 10W e com laser de 20W, por 430,64€ (código 7H5GZGIG3E) e 684,96€ (código NNNEUS30PROMAX), respetivamente. O IVA está incluído no preço e os portes são gratuitos, com envio feito a partir de armazém europeu.

Sculpfun S30 Pro Max 10W

Sculpfun S30 Pro Max 20W

Impressora 3D e máquina de gravação a laser Creality Ender-3 S1 Pro

A impressora 3D Ender-3 S1 Pro é mais do que uma impressora 3D. É também uma máquina de gravação a laser, uma vez que é compatível com o kit de gravação a laser da Creality. Trazendo ao utilizador o melhor dos dois mundos.

A impressão é feita a uma velocidade de 150 mm/s. O volume de impressão é de 220 x 220 x 270 mm e imprime com filamento PLA, TPU e PETG. A espessura da camada pode variar entre os 0,05 e 0,35 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Em caso de quebra de energia, depois a impressora retoma o seu funcionamento do ponto onde tinha parado. A plataforma de impressão é flexível para uma melhor aderência da peça no momento da impressão e para uma remoção mais simples.

A impressora 3D Creality Ender-3 S1 Pro está disponível por apenas 355,64€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNFRSOLDES1PRO. Os portes são gratuitos.

Creality Ender-3 S1 Pro

Impressora 3D FLSUN V400

A FLSUN V400 é uma impressora 3D de topo que imprime com recurso a filamento, mas em sistema Delta, em vez do cartesiano. A área de impressão é cilíndrica com um raio de 300 mm, até uma altura de 410 mm.

A velocidade de impressão é de 400 mm/s, bastante mais rápido que a opção anterior. As camadas podem atingir uma altura entre os 0,05 e os 0,3 mm com uma precisão de 0,15mm.

A plataforma de impressão é maleável, o que garante que a remoção da peça aconteça de forma mais fácil e sem perigo de danificar algum pormenor mais pequeno. O painel tátil ajuda também na utilização da máquina, além disso, pode ser ligada ao Wi-Fi ou USB para transferência de ficheiros.

A impressora 3D FLSUN V400 está disponível por 714,96€ (IVA incluído), com o código de desconto NNNFDV400.

FLSUN V400

Até 31 de março, poderá aproveitar cupões para descontos extra, dependendo do valor da compra:

Desconto de $50 em $600: GKB23MS1

Desconto de $20 em $300: GKB23MS2

Desconto de $10 em $100: GKB23MS3

Desconto de $3 em $30: GKB23MS4

Para pagamentos com Paypal ou cartão, receberá um desconto de $10 em $200 ou de $15 em $500.

Não perca ainda a Mega Promoção atualmente a decorrer, com grandes descontos em diversas categorias.