Smart Helmet: Capacete inteligente para ciclistas à venda em Portugal

Hoje em dia, basicamente tudo o que podemos imaginar já tem uma versão smart. E os capacetes de bicicleta não fogem à regra! Por esta razão, a iServices acaba de lançar um capacete inteligente, com luzes LED, que tornam mais fácil identificar a presença de ciclistas na estrada.

Saiba como funciona este capacete inteligente.

O capacete inteligente que faz pisca e STOP

O design do Smart Helmet é muito convencional, porém o seu maior destaque está na tecnologia incorporada. Este capacete auxilia o ciclista a sinalizar de forma muito simples, com a movimentação da própria cabeça, sempre que for realizar alguma curva ou manobra.

Ao fazer o sinal com a cabeça, os sensores localizados nas laterais do capacete detetam o movimento e acionam as luzes de pisca-alerta. Outra das particularidades é que quando o travão é utilizado todas as luzes traseiras do capacete ficam vermelhas, para indicar o abrandamento da velocidade.

O capacete é resistente e impermeável. Todos os componentes eletrónicos estão vedados, para utilização em condições de chuva, neve e nevoeiro e o tamanho unissexo ajusta-se à cabeça da maioria dos adultos (54 a 62 cm).

O capacete é vendido em duas cores diferentes, branco ou azul, tem bateria recarregável com até 10 horas de autonomia, é resistente e passou por diversos testes de segurança para proteger bem o ciclista em caso de acidente.

O capacete pode ser comprado aqui e atualmente está com uma campanha de lançamento. O valor habitual são 129,95€, mas pode ser adquirido por 99,95€.

Smart Helmet