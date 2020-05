Silentia Day: Os headphones da Prozis que procurava

A Prozis tem já um vasto leque de produtos tecnológicos direcionados especialmente para o lazer. Ao nível dos headphones a empresa tem vários e interessantes produtos que surpreendem pela enorme qualidade e baixo custo. Hoje damos a conhecer mais uns headphones..

Os novos Silentia Day são os novos headphones da Prozis com um preço simpático e características atrativas.

É verdade que a Prozis não é (ainda) uma marca de referência no segmento do áudio, mas os equipamentos que tem lançado deixam excelentes perspetivas para o futuro.

Os novos Silentia Day, da série Silentia, têm uma boa ergonomia e são bastante leves, o que significa que podem ser os nossos headphones do dia a dia. Mesmo sendo uns headphones de gama média, face aos restantes da série Silentia, estes headphones são sem dúvida uma boa compra tendo em conta os materiais e outras especificações.

O que é e como funciona o cancelamento de ruído?

ANC significa Active Noise Cancellation, ou seja, cancelamento ativo de ruído. É um tipo de tecnologia que potencia a redução de ruídos de fundo em auscultadores e auriculares, permitindo ao utilizador ouvir mais do que quer ouvir e menos do que não quer. Com um nível mais baixo de ruído, torna-se possível conversar por telefone ou ouvir música num volume mais baixo sem deixar de se estar atento aos detalhes.

Dispositivos com ANC usam microfones colocados muito perto do lugar onde o som entra no ouvido. Estes micros apanham as frequências do ruído a entrar e, com base nisso, um segundo som é gerado em oposição ao primeiro.

Essencialmente, os picos e as vales do som que entra são suprimidos, respetivamente, pelos vales e picos do segundo som, gerado pelo dispositivo, antes de chegarem ao ouvido do ouvinte.