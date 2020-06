Selpic P1 – A impressora portátil do tamanho de uma caneta

A tecnologia portátil continua a ser o foco de muitas empresas, existindo hoje gadgets para as mais diversas soluções. Impressoras portáteis são já uma realidade existindo delas em vários tamanhos e formatos, no entanto, talvez não haja nenhuma do tamanho da Selpic P1 que está prestes a chegar à plataforma de financiamento coletivo Indiegogo.

Conheça alguns dos seus pormenores e potencialidades.

A Selpic Inc, uma empresa ligada às soluções de impressão portátil, prepara-se para lançar um novo produto. Trata-se de uma pequena impressora, do tamanho de uma caneta, ainda que mais larga, verdadeiramente portátil.

Selpic P1 – a caneta impressora, para qualquer superfície

Em breve chegará à plataforma de crowdfunding a Selpic P1, que se destaca essencialmente por imprimir em qualquer superfície. Apesar de não ser a única caneta impressora do mundo, quer distinguir-se mesmo nesse ponto.

A empresa criadora refere que poderá ser utilizada no simples papel, mas também em metal, pano, plástico, madeira. Em suma, funcionará em qualquer superfície porosa, desde que permita o movimento de deslizar.

Já que se fala em portabilidade, é importante referir que esta pequena impressora mede 13 x 3,1 x 2,4 cm e pesa 181 g. Isto faz dela uma impressora relativamente fácil de transportar em qualquer lugar.

Especificações

A Selpic P1 tem uma bateria LiPO de 7 volts, que permite funcionamento até 3 horas. Neste tempo, permite assim imprimir até 90 páginas A4 de papel. A resolução é de 600 DPI e utiliza tinta à base de água. Estas características, segundo a marca, permitem uma impressão de qualidade, com cor vívida e que dificilmente desbota.

Este tipo de impressoras é claro que não é indicada para imprimir grandes textos. Adapta-se essencialmente a cenários onde é necessário imprimir um logotipo, pequenas imagens ou cartões de visita, por exemplo. Dada a sua portabilidade poderá ser usada em eventos, viagens de trabalho ou até na sala de aula. Ainda assim, permite imprimir múltiplas linhas, de forma relativamente rápida.

Para imprimir é necessário o acesso a software auxiliar, através de uma app para smartphone, Windows ou Mac, trabalhando via Wi-Fi.

Em breve, esta caneta vai chegar à plataforma de crowdfunding Indiegogo por 99 dólares para as primeiras 500 unidades. Depois o seu preço de venda rondará os 200 dólares.

Selpic P1