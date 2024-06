Se tem um Tile, tenha muito cuidado! Dados pessoais dos utilizadores foram roubados

No universo dos trackers Bluetooth as propostas são muitas, com a Apple a dominar. A Tile é uma das concorrentes diretas que muitos acabam por usar. Agora, a criadora destes localizadores tem um alerta lançado. Dados pessoais dos clientes foram roubados e a empresa foi contactada para comprar esta informação.

Se tem um Tile, tenha muito cuidado!

Tudo parece indicar que a empresa proprietária do Tile é a última a entrar na lista de roubo de dados ocorridos até agora neste ano. Como a própria empresa confirmou através de um comunicado publicado no seu site, um hacker obteve acesso a informações sobre clientes.

Conforme explicado no comunicado partilhado, a Life360 foi vítima do que a própria empresa qualifica como tentativa de extorsão criminosa. A empresa teria recebido vários e-mails de alguém a alegar ter acesso aos dados dos clientes da Tile. A empresa afirma ter realizado uma investigação que permitiu confirmar o acesso não autorizado a uma das plataformas de atendimento aos clientes.

Como podemos ler no comunicado partilhado, entre os dados a que o atacante teve acesso encontramos informações pessoais dos utilizadores. Falamos do nome, morada, e-mail e números de telefone dos clientes da empresa. Além disso, os números de identificação dos dispositivos também estão incluídos.

Dados pessoais dos utilizadores roubados

No comunicado oficial não há muitos mais detalhes sobre o roubo de dados. Ainda assim, existem já informações, e, aparentemente, o invasor teve acesso a diversas ferramentas internas utilizadas pela empresa. Entre essas estaria uma plataforma usada para processar solicitações de dados das autoridades. O invasor terá conseguido acesso após obter as passwords de um ex-funcionário da empresa.

A empresa afirma ter relatado o incidente às autoridades competentes e garante que o acesso parece estar limitado às informações relacionadas aos dados de atendimento ao cliente. Levando isso em consideração, nenhuma informação relacionada a passwords, dados bancários ou dados de localização dos utilizadores parece ter sido roubada.

O caso da Tile é apenas um dos muitos casos na lista de roubos e ataques realizados até agora, neste ano. A segurança é uma procura constante na Internet, mas nem sempre é possível às empresas garantirem a segurança dos dados dos utilizadores e dos seus produtos.