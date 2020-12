Samsung lança app para atualizar drivers gráficos nos Galaxy

Não é por acaso que a Samsung é considerada como uma das melhores marcas de tecnologia do mundo. A empresa está constantemente a lançar para o mercado novos produtos e mostra-se atenta e preocupada em oferecer a melhor experiência aos seus clientes.

Neste sentido, agora a fabricante sul-coreana lançou a app GameDriver para atualizar os drivers gráficos nos smartphones Galaxy. Um dos objetivos é melhorar o desempenho obtido durante os jogos.

No início deste ano, a Google lançou a ferramenta GPU Inspector Tool para que os utilizadores Android atualizassem os drivers de vídeo de alguns equipamentos e, assim, melhorarem o desempenho dos jogos nos telefones.

Desta forma, agora a Samsung aproveitou todo o potencial dessa ferramenta e lançou uma app para facilitar os updates no chip gráficos dos seus modelos.

GameDriver: a app que atualiza a driver gráfica dos Samsung Galaxy

A aplicação GameDriver vai facilitar a vida do utilizador ao atualizar a driver gráfica dos modelos Galaxy. Esta app tem como objetivo melhorar o desempenho dos jogos, mas também trazer correções de bugs e otimizações gerais na utilização dos smartphones.

De acordo com a Samsung, esta app destina-se aos modelos Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra. Assim, estes equipamentos podem fazer download da app e atualizar o seu GPU sem necessidade de transferir uma nova versão de firmware.

Segundo a Samsung:

A otimização do driver de GPU e a simplificação das atualizações dos drivers é uma área fundamental para aproveitar ao máximo os recursos de hardware e manter o desempenho otimizado de uma GPU.

A empresa diz ter trabalhado em conjunto com a Google e fabricantes como a ARM e a Qualcomm para o desenvolvimento do GameDriver. Mas a empresa sul-coreana continua a trabalhar em parceria com mais de 50 outras marcas (pode ver aqui a lista) para melhorar o desempenho dos programas com as atualizações.

Os utilizadores já podem então fazer o download da app GameDriver, no entanto, primeiro devem saber qual é a versão do seu GPU. A Samsung tem assim disponível uma aplicação destinada a GPUs Adreno e a GPUs Mali.