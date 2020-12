Com o Natal à porta há que agilizar as compras de presentes (incluindo dos seus). Se é amante do universo gaming ou tem aquele sobrinho que não sai da frente do PC, então o Fantech RGB Gaming Kit Gold poderá ser o presente ideal.

Este bundle conta portanto com um teclado mecânico Max Pro MK851, um rato Hero UX1, uns auscultadores Captain HG15 e ainda um enorme tapete Fantech Firefly MPR800s RGB.

A Fantech, marca dedicada ao mundo gaming, oferece propostas de periféricos e acessórios de grande qualidade a preços bastante acessíveis. Já aqui demos alguns exemplos e até testámos e aprovámos dois deles, onde a qualidade está realmente assegurada.

Um dos periféricos da Fantech que aqui testámos foi o teclado mecânico Max Pro MK851 RGB. Este teclado de apenas 50 € é uma opção bastante interessante para ambiente de jogo e até de escritório, sendo confortável e com tudo o que é necessário para criar uma boa envolvência durante o jogo.

Este é um dos produtos que faz parte do bundle que hoje destacamos e que consideramos ser um presente perfeito para dar este natal… nem que seja a si próprio.

Fantech RGB Gaming Kit Gold

O Fantech RGB Gaming Kit Gold é composto por quatro produtos: pelo já referido teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB, por um rato Hero UX1, por uns auscultadores Captain HG15 e ainda por um grande tapete. O Kit pode ser encontrado por 119 €.

Teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB

O teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB tem retroiluminação RGB que pode ser ajustado em 19 modos Spectrum ou à medida do utilizador. As teclas mecânicas têm interruptor azul (o Blue Switch) e todas as teclas têm funcionalidade anti-ghosting. Suporta ainda combinações macro e tudo é personalizável via software.

Além disso, o teclado disponibiliza duas portas USB para ligar acessórios, daí a ficha USB do teclado oferecer um reforço com uma segunda ficha USB para o caso de ser necessária energia extra. O cabo de ligação tem 1,8 metros e é revestido a fibras entrelaçadas oferecendo mais resistência.

O teclado tem layout em português e inclui uma tecla e um scroll dedicados ao controlo multimédia e volume.

Em termos de estrutura, o teclado tem uma construção em alumínio e as teclas são em plástico tal como a base. Na base existem ainda uns pés em borracha antideslizante e duas alturas ajustáveis. O Fantech Max Pro MK851 RGB é resistente a água e poeiras. Caso, acidentalmente, seja vertida água sobre o teclado deverá, imediatamente, virar o teclado ao contrário para a água escorrer.

Saiba mais na nossa análise:

Rato Hero UX1

O rato Hero UX1 tem sensor ótico, Pixart 3389 e memoria interna. Sendo um rato gaming, tem o seu pormenor luminoso, com LEDs que podem ser programados em sete perfis distintos.

É disponibilizado software para a configuração de DPIs (6 níveis), sensibilidade, scroll, duplo clique e taxa de atualização. Além disso, podem ser gravadas até 8 macros programáveis via software.

Este rato liga-se ao PC via USB, com um cabo de 1,8 metros. Mede ainda 130 x 70 x 40 mm e pesa 90g.

Headset Fantech Captain HG15

Os auscultadores Captain HG15 oferecem som surround Virtual 7.1 com altifalantes de 50mm. Tem uma sensibilidade de -108 dB (+/- 3 dB) e uma impedância de 32 Ohm. O microfone é flexível e, além disso, iluminado. Iluminados também são os próprios altifalantes com LED RGB.

A banda superior é metálica e pesam 335g. As almofadas dos auscultadores têm então enchimento em espuma de memória. Além disso, têm ligação USB e software de personalização das definições áudio, permitindo ajuste ao gosto do jogador e ao tipo de jogo.

Tapete Firefly MPR800s RGB

Tal como o nome indica, este é um tapete RGB, ou seja, tem uma ligação USB que permite alimentar uma faixa de LEDs em toda a volta do tapete, contando com 14 combinações de cores diferentes.

O tapete tem uma superfície lisa e macia de microfibra que garante assim uma fricção mínima, adequada para ratos a laser e óticos. As suas dimensões são de 800 x 300 x 4 mm.

Preço e disponibilidade

Por fim, o conjunto de produtos Fantech RGB Gaming Kit Gold está disponível por 119 €. Se por acaso quiser oferecer um presente destes no natal, mas não quer gastar tanto dinheiro poderá ainda escolher o Fantech RGB Gaming Kit Silver, por 74,50 €, ou o Fantech RGB Gaming Kit Bronze disponível por 39,90 €.

