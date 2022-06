Rugged Phone Oukitel WP19 com enorme bateria de 21000 mAh

Será no final de junho que a Oukitel irá colocar no mercado o seu novo rugged phone. O Oukitel WP19 será um smartphone robusto, ideal para trabalhos com maior risco físico ou para quem gosta de aventuras ao ar livre, passando nos mais populares testes de resistência.

Além das certificações associadas, o smartphone ainda se destaca pela sua enorme bateria de 21000 mAh.

Sendo um smartphone robusto, o Oukitel WP19 está preparado para resistir a quedas na água, a jatos de água e até poderá mesmo ser usado dentro de água para captação de fotos. Além disso, poeiras, choques, quedas e embates, bem como grandes variações de temperatura serão também suportadas. Vem assim com os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H.

O ecrã é de 6,78" com resolução FullHD+ e com uma taxa de atualização de 90Hz. O processador que o equipa é um MediaTek Helio G95 4G e tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Virá com Android 12.

A câmara principal tem 64 MP com sensor Samsung S5K e uma abertura f/1.8. Tem ainda na traseira uma câmara macro de 2 MP e uma câmara de visão notura da Sony IMX350 de 20 MP.

A câmara de visão noturna permitirá captar fotos no escuro sem ruído e grande detalhe, mesmo em ambientes de breu total.

O smartphone Oukitel WP19 ainda de destaca pela enorme bateria. Segundo a fabricante, o Oukitel WP19 vem com uma bateria com capacidade de 21000 mAh.

Nos resultados disponibilizados, é garantido que o smartphone atingirá as 36 horas de reprodução de vídeo, 123 horas de reprodução de música, 122 horas de chamadas e 2252h de standby. Além dessa informação, é ainda avançado que o smartphone com 3 horas conseguirá carregar 80% da bateria, graças ao carregamento rápido de 33W.

Adicionalmente, há que referir que o Oukitel WP19 tem NFC, funcionalidades OTG, sensor de impressões digitais na lateral além de reconhecimento facial para desbloqueio.

O smartphone Oukitel WP19 chegará ao mercado com uma grande promoção de lançamento, a decorrer de 27 de junho a 1 de julho. O seu preço será de cerca de 255€ +IVA, um desconto de 50% face ao seu preço tabela e com um cupão adicional de $30. Este rugged phone já está disponível em pré-reserva no AliExpress, sendo que apenas de 27 de junho a 1 de julho é que estará disponível o cupão de desconto de $30..

Poderá ainda participar no passatempo, disponível na página do produto, onde serão sorteados 2 smartphones Oukitel WP19, 5 smartwatches e 30 earbuds TWS. Para participar, é só inscrever o email.

Oukitel WP19